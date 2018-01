Com trânsito liberado 24h após desmoronamento, MS-386 tem apoio do Governo em projeto de reestruturação

Ainda na MS-386, no trecho Jacareí com o entroncamento da MS-295, o Estado construiu uma ponte de concreto com extensão de 20 metros por seis de largura sobre o Córrego Japorã - Fotos: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Força-tarefa do Governo do Estado com a Prefeitura de Japorã conseguiu restabelecer o tráfego na MS-386 em 24h após o desmoronamento da pista, ocorrido na última quinta-feira (05) em decorrência das fortes chuvas. A rodovia conta com o apoio do Estado também em seu projeto de reestruturação, que está em fase de aprovação pelo Governo Federal para resolver de vez os problemas no trecho.

Secretário de Planejamento da Prefeitura de Japorã e coordenador municipal de Defesa Civil, Walter José da Silva explica que o município não decretou emergência porque o decreto publicado em outubro do ano passado está vigente, inclusive com registro de danos nos mesmo locais.





O principal deles, na MS-386, já tem projeto de reconstrução tramitando junto ao Governo Federal. O Governo do Estado tem sido parceiro na busca pelos recursos da União em favor do município.

Na última semana, a chuva que chegou a 300 milímetros destruiu dois trechos da rodovia, sendo necesseária a criação de rotas alternativas. Na altura do km 14, o desvio foi de dois quilômetros. Mais à frente, no km 32,5 os condutores seguem um caminho que aumenta o trajeto em 27 quilômetros para seguir viagem.

“Conseguimos juntar forças com o Estado, e a Agesul colocou todo o pessoal para trabalhar aqui”, detalhou o secretário de planejamento municipal. Apesar do desastre, 24h depois um acesso alternativo havia sido estabelecido pelas equipes.

“O trânsito no trecho havia sofrido uma interrupção total e com esse trabalho conseguimos estabelecer a fluidez. Graças ao apoio do Estado conseguimos fazer isso em tempo recorde”, destacou o secretário. Os trabalhos foram executados por equipe terceirizada, sob supervisão da 7ª Regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), localizada em Naviraí.

Na tarde de ontem (8), o município recebeu a visita de técnicos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) que faz levantamento dos danos causados pela chuva na região sul do Estado. Técnico responsável pela vistoria, Valter Antunes detalha que os principais danos em Japorã foram os desmoronamentos na rodovia, que já foram solucionados enquanto se aguarda a aprovação do projeto de restauração definitiva com apoio do Governo Federal.

Ponte de concreto

Ainda na MS-386, no trecho Jacareí com o entroncamento da MS-295, o Estado construiu uma ponte de concreto com extensão de 20 metros por seis de largura sobre o Córrego Japorã. Os investimentos foram de mais de R$ 1 milhão para melhorar o acesso na região, formada principalmente por assentamentos rurais, aldeias e distritos.