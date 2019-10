Com tom inovador, palestras e workshops marcam Moda Campo Grande

Chiara Gadaleta está à frente de um projeto que dá voz ao consumo consciente e à sustentabilidade - Foto: Divulgação

Acontece nos dias 18 e 19 de outubro o primeiro Moda Campo Grande, um evento pioneiro que contará com workshops e palestras sobre temas variados, rodas de conversa com profissionais de destaque no segmento e ainda desfiles com temas da fauna e flora regional.

O evento recebeu financiamento do FMIC 2018, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). “Este apoio foi fundamental para a realização do evento e é uma grande oportunidade de crescimento para a produção de moda e inovação sul-mato-grossense", pontua Marcia Marinho, diretora executiva do Moda CG.

O Moda Campo Grande reunirá grandes nomes da moda regional e também do Brasil, como a stylist Chiara Gadaleta que está à frente de um projeto que dá voz ao consumo consciente e à sustentabilidade e o também stylist Lucio Fonseca que tem experiência internacional com marcas como Louis Vuitton, em publicações de moda como Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, L'Officiel e GQ e, ainda, no grupo Iguatemi no Brasil.

Além disso, o Moda Campo Grande dará o start na Semana Lixo Zero na cidade, a ideia é fazer com que cada cidadão pense o “conceito lixo zero”, que se baseia desde o momento em que compramos um produto até a hora do seu descarte.

Confira a programação completa:

18/10

16:00 - Abertura

16:30 - Talk: Moda é negócio com Daniela Rodrigues

17:30 - Talk: O Mercado da Moda Para Modelos - palestra e casting de modelos

18:30 - Desfile Renove

Talk: Ética + Estética = Moda Sustentável com Chiara Gadaleta

20:00 - Talk: Beleza para a Moda com Lau Neves

21:30 - Talk: Desenvolvimento de coleções com Kako Ferraz

19/10

16:30 - Oficina de Make Up com Antônio Campagna

Talk: Produção de Moda com Lucio Fonsesa

17:30 - Oficina de Customização e Upcycling com Ivani Grace

Talk: Moda Ética e Consciente com Isabella Todesquini

18:30 - Talk: Estampando a Alma com Luciana Dualibe

20:00 - Talk: Excelência no varejo de Moda para Moda com Silvia Corrêa

20:30 - Talk: Marketing e Mídias Digitais Para Moda com Thallyson Perez, Giovana Simioli, Josiane Paganini e Vivianne Portugal