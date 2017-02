Com temporal, muro cai em São Paulo e mata uma pessoa

Uma pessoa que passava pela rua Nossa Senhora das Mercês, altura do número 700, no bairro de Sacomã, zona leste da capital paulista, morreu após ser atingida pela queda de um muro por volta das 17h30. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atendem no local.

Chove forte na capital paulista, que registra pelo menos 19 pontos de alagamentos intransitáveis e transbordamento de seis rios e córregos, todos na região da zona leste.

Toda a cidade está em estado de atenção desde as 16h05. Regiões da zona leste chegaram a entrar em estado de alerta – quando há transbordamentos – mas às 19h30, somente permanecia em alerta a subprefeitura de São Mateus, pelo transbordamento do Rio Aricanduva.

*Colaborou Elaine Patrícia Cruz

