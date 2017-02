Com temperaturas acima de 32°C há quatro dias, SP terá fim de semana quente

Quem vai curtir o início do Carnaval de rua em São Paulo deve preparar o chapéu e o filtro solar. Isso porque o sol e calor que os paulistanos enfrentam há quatro dias devem se estender até a próxima semana. Desde domingo, a cidade registra temperaturas acima de 30 graus Celsius (ºC) todos os dias. Ontem (15), os termômetros chegaram a 32,6ºC; na terça-feira (14) foi o dia mais quente da semana com 32,9ºC; na segunda (13) a temperatura chegou a 32 ºC; e no domingo, 32,6ºC.

A tarde de hoje (16) já registra temperatura média de 31,1 ºC e tende a subir, de acordo com o técnico em meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Adilson Nazário: “Ainda é começo da tarde e já estamos com 31,1°C, mas pode subir e chegar a 33ºC e hoje temos condições de chuvas rápidas”. Nazário afirma ainda que a massa de ar seco impede a formação de nuvens carregadas, comuns para essa época do ano.

Desde o dia 11 deste mês, a média da temperatura máxima na cidade supera os 30ºC. A previsão para os próximos dias é de temperatura alta, com madrugadas quentes e abafadas. “Continuamos com temperaturas elevadas, por conta desse bloqueio do sistema de alta pressão, assim os raios solares chegam a superfície desde o amanhecer até o pôr do sol. Isso faz com que a gente tenha temperaturas muito altas que excede a média para ao mês, e também a umidade do ar fica um pouco mais baixa, entre 30% e 40%”, ressaltou o técnico da CGE. Para a sexta-feira (17) a previsão é de 32ºC, já no sábado (18) e no domingo (19) os termômetros devem marcar 31ºC.

Comparando com os dois últimos anos, a maior temperatura máxima de 2016 foi 33,8ºC no dia 31 de janeiro. Já em 2015 a média foi 36,5ºC registrada no dia 19 de janeiro. De acordo com o CGE, além das altas temperaturas são esperadas chuvas rápidas e isoladas no fim das tardes, geralmente associadas a calor e umidade.

