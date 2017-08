Com temática Agosto Lilás, 7ª Caminhada do Servidor reúne centenas de participantes

Campo Grande (MS) – Lazer e descontração marcaram a manhã de sábado (26.8) para os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 500 participaram da 7ª edição do Circuito de Caminhadas do Servidor, no Parque dos Poderes, que teve a temática “Agosto Lilás” estampada nas cores das camisetas distribuídas.

“Além da saúde preventiva queremos estimular o espírito de cooperação, de coletividade, de amizade, e ainda trazer temas importantes como o Agosto Lilás que vem sensibilizar a sociedade para o enfrentamento da violência contra a mulher” pontuou o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, que aproveitou para anunciar o primeiro Baile do Servidor: “será dia 16 de setembro no Rádio Clube Cidade”.

Após uma aula de alongamento com profissionais de educação física, o titular da pasta deu o start para a caminhada de 4 km que saiu de frente à Governadoria e percorreu toda a extensão da avenida do Poeta Manoel de Barros com retorno na avenida Afonso Pena. Durante o percurso os participantes contaram com pontos de apoio com água e frutas.

Servidora da Secretaria de Estado de Fazenda, Cleonice Pessoa, levou o esposo Cosmo, e os filhos Marcus Vinícius e Arthur para um sábado descontraído no Parque. “Meu filho mais velho está brincando no pula-pula, e nós estamos aguardando o início da caminhada. Sempre participamos, é um momento de trazer a família, de conhecer a família dos colegas de trabalho. Isso é muito importante” destacou.

A ação contou com diversos parceiros, entre eles a Academia Via Olímpica que além de sortear planos mensais de treino para os servidores, foi responsável pelas aulas pré e pós caminhada. “Temos uma parceria boa com o Governo do Estado que, assim como nós, busca promover qualidade de vida para as pessoas” ressaltou o proprietário Carlos Alberto Tavares.

Outro parceiro da caminhada foi a Zen Shiatsu, onde uma fila se formou para uma massagem com um dos quatro integrantes da equipe do massoterapeuta Armando Hayashida. “Esse é um carinho nosso para o servidor do Estado. A quick massagem traz inúmeros benefícios. Melhora a circulação sanguínea, alivia o stress, tensão, dores musculares, artrite, artrose, além de promover benefícios psicológicos” afirmou o massoterapeuta.

Bruna Sandim, servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), afirmou ter saído renovada da cadeira de massagem e elogiou a iniciativa do Governo do Estado em promover ações de integração. “A caminhada é uma forma de os servidores interagirem e ter um sábado de lazer, diferente. Acho que numa era onde as pessoas andam tão sedentárias, essa é uma forma do Governo motivar essas pessoas a saírem com suas famílias e passarem um sábado diferente aqui no Parque” destacou.

Além dos stands para aferição de peso, pressão, e glicemia, bioimpedância, distribuição de mudas e brinquedoteca para as crianças, houve sorteio de 23 prêmios, entre eles, eletrodomésticos, roupas de ginástica, óculos de sol, kits de beleza e uma bicicleta.

O evento contou com a parceria da Bebi Festas, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Viva Saúde, Le Von Fit e Vyga Prestadora de Serviços, e contou com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e Polícia Militar.

A Caminhada do Servidor é uma promoção do Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp). Confira outras fotos.

