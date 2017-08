Servidores da SAD recebem homenagem de Dia dos Pais

O mês de agosto celebra uma data importante para todos os filhos: o dia dos pais, que nesse ano de 2017 será neste domingo (13.8). Mas em alguns locais, como a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) a emoção das homenagens chegou antecipada.

Convidados para um café da manhã no refeitório da secretaria, alguns pais foram surpreendidos com a presença de seus filhos no local, como o caso do fotógrafo David Majella que foi recepcionado com um abraço do filho Raul. “Esperava uma homenagem tradicional, mas quando vi meu filho ali foi uma emoção diferente” avaliou.

O servidor Carlos Magno, pode curtir toda homenagem na companhia do filho Magno. “Não espera que ele viesse, foi uma grande surpresa. Agradeço ao pessoal da SAD que preparou isso com tanto carinho, pois a gente sabe que não é fácil, pois todos têm seus afazeres. Mas foi uma homenagem linda” agradeceu.

A surpresa para o servidor Paulo Rezek foi triplicada, com a presença de João Paulo, Paulo Guilherme e Sara. “É emocionante, ter assim todos os filhos juntos, meus eternos nenéns. Gratificante!” disse o pai coruja.

Na presença do pequeno Nicolas, o servidor Thiago Alex Nascimento dos Santos era só alegria. “Fico muito feliz e emocionado. Eu que sou um pai de apenas 28 anos, e ter oportunidade de receber essa homenagem, fico muito feliz” comemorou.

A surpresa da presença se estendeu ao titular da SAD, Carlos Alberto de Assis que recebeu a filha Nathaly e a esposa Sabrina Basílio.“Deus me deu a honra de ser pai de duas lindas meninas. Da Aline que mora fora, e a Nathaly que está aqui comigo. Não sei se fui o melhor pai, mas posso dizer que me esforcei para dar o meu melhor. O filho sabe quando você olha no olho dele, e que você transmite amor pelo olhar e pela cumplicidade” se emocionou Assis.

Já o secretário adjunto da SAD, Édio Viegas recebeu a filha Julia e a esposa Denise, e enfatizou a importância que tem a família. “Sempre tive essa coisa de mudar o mundo, mas depois que você se torna pai, na verdade o único objetivo que a gente tem, é ser um bom pai e cuidar da família. E entende que é na família que a gente consegue melhorar o mundo” discursou Viegas.

Alguns pais não tiveram a presença física dos filhos, mas receberam uma mensagem amorosa através de um vídeo transmitido no telão. A primeira mensagem foi direcionada ao superintendente de Administração e Finanças da secretraria, Roberto Coelho. “É muito bom ver o filho falar bem da gente. Sinal que cumprimos o papel de passar valores, amar, educar, e que isso será passado aos nossos netos” observou o pai da Amanda e vovô da Catarina que também apareceu no vídeo.

Filho da superintendente de Gestão de Pessoas, Maria Lucélia, o cantor Járiston Lima, prestou sua homenagem ao interpretar a música “Pai”, uma das composições mais emblemáticas do cantor Fábio Junior. “Sou filho e também sou pai. Essa música mexe muito comigo. Peço que fechem os olhos e apenas sintam a canção” disse antes de iniciar os acordes no violão.

Após as homenagens e sorteio de diversos prêmios doados pelos próprios servidores da SAD foi servido um delicioso café da manhã a todos os pais presentes. A ação, organizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas, visa promover a valorização e integração dos servidores.

Texto e fotos: Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

