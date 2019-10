Com sucessos do sertanejo universitário, projeto Arte no Meu Bairro acontece neste sábado no Santo Amaro

Um dos bairros mais populosos de Campo Grande, o Santo Amaro, que conta com mais de 23 mil moradores, recebe o projeto Arte no Meu Bairro neste sábado (05), às 17h, na Praça do Papa.

O ‘Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante’ é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em convênio firmado com o Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

O cantor de sertanejo Davi Araújo levará seu show completo para o Santo Amaro com dançarinos coreografados e um repertório de músicas do sertanejo universitário, como sucessos de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, entre outros.

“Teremos também músicas autorais do trabalho mais recente como ‘Xereta” e ‘Safadin’, sendo que o videoclipe desta última música já conta com mais de 100 mil . Vai ser um show incrível para todas as idades, vocês não podem perder, espero vocês”, disse o cantor.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, destaca a importância do projeto Arte no Meu Bairro para a cidade. “É um trabalho sistêmico, que promove o acesso à cultura e a arte, e permite que os artistas também acessem a população”, discorre.

“Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” recebe credenciamento de artistas até 2020. O credenciamento de músicos, bandas e duplas locais para a participação no projeto continua até março de 2020 e os interessados devem entregar o envelope com a documentação necessária todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

Para novembro a data de entrega da documentação está marcada para o dia 5, às 14h. A entrega deve ser feita na Dicon (Diretoria-Geral de Compras e Licitação), situada na Avenida Afonso Pena, 3.297, Paço Municipal, Térreo. A documentação exigida pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/edital-arte-no-meu-bairro-3/.

O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O ‘Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante’ credencia dezenas de artistas locais nas modalidades, ‘show de abertura’ e ‘show principal’, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto é composto de 24 eventos musicais que se iniciaram em agosto de 2019 e vão até março de 2020, nas sete regiões de Campo Grande e nos Distritos de Anhanduí e Rochedinho.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur disponibiliza auxilio técnico. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

Serviço – A Praça do Papa está localizada na Av. dos Crisântemos, 457-559. A entrada é livre.