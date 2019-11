Com salário de R$ 27,3 mil, TJMS abre concurso com 10 vagas para juiz substituto

Concurso conta com cinco etapas - Ilustração

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abriu concurso público com 10 vagas para juiz substituto. O valor dos salários é de R$ 27.363,98 e as inscrições já estão abertas. Para participar, o candidato precisa ter exercido a atividade jurídica por pelo menos três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em Direito.

O concurso conta com cinco etapas: prova objetiva seletiva; prova escrita discursiva e de sentenças; inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico; prova oral; avaliação de títulos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de dezembro. Para participar, o candidato deve acessar o site. A taxa de inscrição é de R$ 270.