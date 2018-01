Com salário de R$ 23 mil, MPE abre hoje inscrição do concurso público

Dentre as exigências, estão a conclusão do curso de bacharelado em Direito, estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais, além de idoneidade moral atestada por dois membros do MP - Arquivo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abre nesta terça-feira (9) as inscrições do concurso público com 10 vagas para promotor de Justiça substituto. O salário inicial previsto é de R$ 23.512,65.

Os interessados poderão se inscrever até 16 de fevereiro no www.mpms.mp.br. Dentre as exigências, estão a conclusão do curso de bacharelado em Direito, estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais, além de idoneidade moral atestada por dois membros do MP.

A prova preambular será aplicada em 22 de abril e a escrita de 24 a 29 de junho. O local e horário ainda serão divulgados.