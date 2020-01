Com salário de R$ 2,1 mil, Prefeitura de Figueirão abre processo seletivo para contratação de professores

É necessária a comprovação de licenciatura plena em pedagogia - Arquivo

A Prefeitura de Figueirão, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, torna público a realização de processo seletivo visando compor o quadro de cadastro reserva de professor para anos iniciais e professor educação infantil. O salário para as funções é de R$ 2.104,92.

As inscrições serão realizadas pessoalmente, na Secretaria Municipal, situada na avenida Moises de Araújo Galvão, nº 970, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, no dia 29 de janeiro de 2020.

São duas vagas destinadas para preenchimento na Escola Municipal Benedito Alves do Bonfim – Extensão, na Comunidade Quilombola Santa Tereza. Há também duas vagas para a Rede Municipal de Ensino de Figueirão.

Para concorrer a vaga de professor para anos iniciais é preciso ter licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou licenciatura Plena nas áreas do conhecimento e ensino médio magistério.

Já para concorrer a vaga de professor de educação infantil, o requisito básico é ter licenciatura plena em pedagogia com habilitação para educação infantil; ou licenciatura plena em normal superior com habilitação para a educação infantil; ou licenciatura Plena nas áreas do conhecimento e ensino médio magistério c/ habilitação para Educação Infantil.

O edital completa desta seleção está disponível no Diário dos Municípios desta segunda-feira (27), a partir da página 81.