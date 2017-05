Com salário de até R$ 7,7 mil, inscrições para concurso do Crea encerram na quinta-feira

Terminam na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, as inscrições de concurso público do Crea/MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) para preencher 15 vagas e cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.121,80 a R$ 7.704,40.

As vagas oferecidas são para analista técnico, analista de tecnologia da informação, contador, procurador jurídico, agente administrativo e agente de fiscalização.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.fapec.org/concursos. As oportunidades são para os níveis médio e superior. A taxa de inscrição para as vagas que exigem nível superior é de R$ 87. Já para as de nível médio é de R$ 56.

Os candidatos que atendam os requisitos previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa até o dia 13 de abril, com o envio da ficha e documentação necessária.

