Com salário de até R$ 6,9 mil, UEMS está com inscrições abertas para 22 vagas

As vagas são para Campo Grande e Dourados - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) recebe até às 17h do dia 25 de outubro as inscrições de interessados em concorrer a uma das 22 vagas para profissionais de nível médio e superior para os campi de Dourados e Campo Grande.

As oportunidades são para Assistente Social (2); Auxiliar de: Biblioteca (6); Tecnologia de Informação (4); Auxiliar Técnico em: Eletrônica (1); Instrumentação (1); Mecânica (1); Bibliotecário (1); Psicólogo (2); Revisor (1); Secretário Acadêmico (2) e Técnico de Recursos de Materiais (1). Os salários variam de R$ 1.668,41 a R$ 6.911,41 com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas pelo site fundacaofapems.org.br. O valor da taxa varia de R$ 143,85 a R$ 230,16.