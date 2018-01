Com salário de até R$ 6 mil, prefeitura de Brasilândia abre inscrições de concurso

São oferecidas 63 vagas - Arquivo

A prefeitura de Brasilândia abriu edital para concurso público, que oferece 63 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva. O certame será realizado pela Fapec e as inscrições devem ser feitas no período de 3 de janeiro de 2018 a 8 de fevereiro de 2018 no endereço eletrônico.

Há vagas para todas as escolaridades: Advogado, Assistente Social, Contador, Controlador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Médico Clínico Geral, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Assistente de Administração, Auxiliar de Professor de diversas áreas, Técnico de Enfermagem, Técnico De Informática, Técnico de Segurança do Trabalho, Topógrafo, Agente de Inspeção e Vigilância, Cuidador, Inspetor de Aluno, Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Cozinheiro, Lavador de Veículos, Monitor de Transporte Escolar, Motorista “D”, Operador de Máquinas – Pá Carregadeira, Operador de Máquinas - Moto Niveladora, Operador de Máquinas Retroescavadeira, Pedreiro, Trabalhador Braçal e Tratorista.

As provas escritas objetivas serão aplicadas no dia 28 de fevereiro, em Brasilândia. Alguns candidatos ainda terão que fazer provas físicas, como no caso dos tratoristas.

As remunerações começam em R$937 para as funções que requerem trabalhadores alfabetizados como Pedreiro, Lavador de Veículos, Coveiro entre outras. O maior salário é de Médico Clínico Geral: R$6.000 e até 100% de adicional de produtividade.