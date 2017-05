Com salário de até R$ 5,6 mil, UFMS abre hoje inscrião para professor substituto

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com 68 vagas abertas em processo seletivo para contratar temporariamente Professores Substitutos na Escola de Administração e Negócios, nos Institutos de Biociências, Física, Integrado de Saúde, Matemática e Química; Faculdades de Artes, Letras e Comunicação, Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, Ciências Humanas, Educação, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia e Medicina Veterinária e Zootecnia.

Os salários podem variar de R$ 2.236,29 a R$ 5.697,61, e atuarão nos Campi de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Pantanal, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador, na Secretaria da Unidade detentora da vaga entre os dias 8 e 11 de maio de 2017. O edital está disponível aqui.

Em outra oportunidade, a UFMS está com quatro editais abertos em processo seletivo para Professores Substitutos destinados aos Institutos de Matemática e Biociências no Campus de Campo Grande e nos cursos de Enfermagem e História para o Campus de Coxim.

Os docentes atuarão nas áreas de Matemática (2); Morfologia/Histologia (1); Multidisciplinar/ Interdisciplinar/ Saúde e Biológicas (1) e Ciências Humanas/ Metodologias do Ensino da História (1). A remuneração varia de R$ 2.236,29 a R$ 5.697,61. O candidato deve realizar sua inscrição gratuitamente na Secretaria da Unidade detentora da vaga, até 8 de maio. Veja os editais de nº 01, 06, 10 e 11/2017.

