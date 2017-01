Com salário de até R$ 5,3 mil, termina hoje inscrição para concurso de professores da UFMS

Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para inscrição do concurso de professores substitutos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). São 11 vagas em Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã.

A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou através de procuração simples acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador, na Secretaria da Unidade da Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial.

A remuneração pode chegar R$ 5,3 mil, somando-se R$ 2.968,78 em vencimento básico e R$ 2.457,52 em retribuição por titulação.

