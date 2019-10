Com salário de até R$ 5,3 mil, Câmara Municipal de Água Clara oferece 12 vagas em concurso público

Inscrições devem ser feitas pela internet - Arquivo

A Câmara Municipal de Água Clara prorrogou as inscrições do concurso público, com 12 vagas de nível Fundamental, Médio e Superior. As inscrições se encerram no dia 7 de outubro e devem ser realizadas pelo site www.fapec.org.

A taxa de inscrição é de R$ 100; R$ 125 e R$ 150. Os cargos oferecidos são para Advogado (1); Controlador Interno (1); Contador (1); Jornalista (1); Assistente Administrativo (1); Recepcionista (1); Assistente de Vídeo/ Mídia (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Jardineiro (1) e Vigia (2).

Os salários oferecidos variam de R$ 1.020,78 a R$ 5.350,00.