Com salário de até R$ 20 mil, termina hoje inscrição para concurso da prefeitura de Três Lagoas

Terminam hoje (9) as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande, para contratar 227 profissionais temporários. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.438 a R$ 20 mil.

As oportunidades são para agente comunitário de saúde (22); assistente social (6); atendente de farmácia (2); atendente de farmácia plantonista (4); auxiliar saúde bucal (4); cirurgião dentista (8); condutor-socorrista plantonista (5); cuidador de pacientes de residência terapêutica (4); educador físico (1); enfermeiro (10); enfermeiro intervencionista plantonista (13); enfermeiro plantonista (5); farmacêutico (6); médico auditor (1); médico cardiologista (2); médico clínico (21); médico geriatra (2); médico ginecologista obstetra (3); médico infectologista (1); médico neurocirurgião (1) e médico ortopedista (5).

Também há vagas para médico pediatra (5); médico plantonista (25); médico psiquiatra (5); médico radiologista (2); médico regulador/ intervencionista plantonista (15); motorista (10); psicólogo (5); rádio operador plantonista (3); técnico administrativo plantonista (5); técnico atendente regulação urgência e emergência plantonista (3); técnico de enfermagem (8); técnico de enfermagem plantonista (8); técnico de laboratório plantonista (3); técnico de raio-X (3) e técnico em laboratório de prótese dentária (1).

As inscrições devem ser efetuadas por meio do preenchimento do formulário que deverá ser entregue, juntamente com os documentos listados no edital, no Protocolo Geral da Prefeitura, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667, Centro, das 7h às 13h. A seleção dos candidatos acontecerá por meio de avaliação de títulos e currículo.

