Com salário de até R$ 14 mil, prefeitura de São Gabriel abre concurso com mais de 100 vagas

A prefeitura de São Gabriel do Oeste recebe até 3 de maio as inscrições para concurso público com mais de 100 vagas. Os salários podem chegar a R$ 14 mil e a responsável por organizar o certame é a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

As inscrições serão feitas pelo endereço eletrônico www.fapec.org/concurso até 3 de maio. As vagas são para os níveis superior, médio e fundamental. Entre as vagas estão: assistente social, enfermeiro, pedagogo escolar, professor, assistente de administração, motorista de transporte escolar, auxiliar administrativo escolar, mecânico especializado, técnico de enfermagem, borracheiro, merendeira/cozinheira, recepcionista, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, motorista de veículos pesados e coletor de resíduos.

Os maiores salários são para as especialidades médicas: anestesista, emergencista, ginecologista, oftalmologista, ortopedista e pediatra (R$ R$ 14.486,93).

