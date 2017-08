Com retomada de obras na BR-163, Coronel David espera melhoria no escoamento de produção em MS

O deputado estadual Coronel David (PSC), juntamente com prefeitos e outros representantes do Executivo, do Comércio e Indústria se reuniram na manhã desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa para discutir a continuidade das obras de duplicação da BR-163, em Mato Grosso do Sul.



“Participei desta reunião na Assembleia Legislativa com prefeitos das cidades do entorno da rodovia BR-163 e com a concessionária CCR MSVia. As obras da rodovia, que estão paralisadas desde o dia 12 de abril, devem ser retomadas no dia 1° de setembro. A expectativa para a retomada das obras é grande porque são por essas vias que trafegam a maior parte da escoação da produção do nosso Estado. Vamos continuar trabalhando e fazer o nosso papel, que é de fiscalizar por mais segurança, menos acidentes e mais vidas preservadas”, disse Coronel David.



O diretor-presidente da CCR MSVia, Roberto de Barros Calixto, explicou sobre a retomada das obras que estavam paradas desde abril deste ano, quando a empresa protocolou junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um pedido de revisão contratual para com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal (CEF). “Do total, já foram feitas obras em quase 140 quilômetros de via, com investimento de mais de R$ 1 bilhão. Agora retornamos após a publicação da Medida Provisória das Concessões pelo Governo Federal, que deu uma regulamentação jurídica às empresas que investem nas vias e amplia o prazo de término das obras de cinco para 14 anos”, explicou Roberto Calixto.



Também foram recuperados 333 quilômetros de pavimento e foram instaladas novas sinalizações e serviços de atendimento ao usuário. O fluxo de veículos em julho de 2017 somou um total de 1.529.741.

