Com retomada de obra inacabada, Outlet de Campo Grande inicia atividades no Indubrasil em 2018

Com conclusão da rotatória, negociações serão retomadas para geração de novos empregos e renda.

Campo Grande (MS) – Com o compromisso de finalizar todas as obras inacabadas herdadas de gestões anteriores, o governador Reinaldo Azambuja está concluindo a última etapa para a atração de um novo empreendimento milionário para Mato Grosso do Sul. O Premier Outlet, instalado no Núcleo Industrial do Indubrasil, inicia as atividades em 2018. A informação é do diretor da Rivercom, Tito Alcântara Bessa.

De acordo com a Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o início das atividades do outlet aguardava apenas a construção da rotatória. Nela estão sendo investidos R$ 1,5 milhão em uma área total de 3800 m². No momento está em execução a base a interseção e a terraplanagem, com 40% concluído. A previsão é que a entrega ocorra dentro de dois meses.

Com isso, três anos depois do início das obras, o Outlet de Campo Grande ganha novo fôlego para a inauguração. Os prazos já foram alterados diversas vezes, mas agora, a empresa responsável garante que o empreendimento abre às portas ainda em 2018. “Nós estávamos aguardando somente a obra dessa rotatória. Assim que estiver pronta vamos retomar a negociação com as empresas e todo o processo que ficou parado. A entrega até novembro foi a melhor notícia que poderia ter recebido do Governo de MS”, declara.

O outlet está construído em área localizada no macro anel rodoviário, entre as saídas de Sidrolândia e Aquidauana. São 18 mil m² de área construída, composta por 65 lojas e 4 âncoras, de marcas conceituadas internacionalmente, que comercializarão produtos com até 70% de desconto. O investimento inicial realizado pela empresa Rivercom foi de R$ 50 milhões.

Segundo Tito, a escolha de se instalar na capital morena se pautou em uma pesquisa de consumo realizada ainda em 2014. A previsão, quando o outlet estiver em funcionamento, é gerar 700 empregos diretos e 1,5 mil indiretos.

Outlets

Os outlet’s são mercados de vendas a varejo, no qual os produtores e indústrias vendem seus produtos diretamente ao público, geralmente a um preço inferior ao que é comercializado nas lojas. Os comércios são abertos como num shopping e localizam-se nas saídas de grandes cidades ou regiões metropolitanas, por isso o nome outlet, que em inglês significa saída, passagem, escoadouro ou mercado.

A pedra fundamental do Outlet de Campo Grande foi lançada em abril de 2014. A previsão inicial era de que a inauguração fosse realizada em novembro daquele ano. Devido a não conclusão da obra da rotatória pelas gestões anteriores, foi adiada para o primeiro trimestre de 2015 e, depois, para o segundo semestre de 2016. Agora, o governador Reinaldo Azambuja destrava mais um investimento para o Estado.

“Mato Grosso do Sul é o estado do Brasil que mais possui investimentos do setor privado. São mais de R$ 40 bilhões nesses dois anos e meio da nossa gestão. Mesmo na retração da economia brasileira, nós tivemos PIB [Produto Interno Bruto] positivo e estamos conseguindo fechar o balanço com saldo positivo de empregos. Esse é um trabalho de toda nossa equipe, que vem se empenhando para gastar menos com a máquina pública para poder gastar mais com as pessoas”, afirma o governador.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários