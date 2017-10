Com retomada de obra, comerciantes do Aero Rancho já se preparam para o aumento nas vendas

Além da dificuldade de acesso dos clientes, lama e poeira atrapalhavam a rotina dos estabelecimentos comerciais da região.

Campo Grande (MS) – A retomada das obras de drenagem e pavimentação de vias do Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, nesta semana, animou o comércio local. Os trabalhos haviam sido interrompidos por atraso no repasse de recursos federais por meio da Caixa Econômica Federal. Para prosseguir com a obra, o Governo do Estado interveio e solicitou autorização para efetuar o pagamento à empresa responsável, com posterior ressarcimento. Para os comerciantes, a expectativa é de aumento nas vendas com a melhoria do acesso.

“A gente já perdeu muitos clientes. Em dias de chuva, vira um mar aqui na frente e as pessoas não conseguem entrar, chega a diminuir o movimento”, contou João Rodrigues da Silva, de 52 anos. Dono de um bar na Rua Taumaturgo, onde as obras seguem em ritmo acelerado, João diz estar ansioso pelo término da obra.

Além da lama, a poeira no local atrapalha a rotina dos estabelecimentos. “As cadeiras ficam cheias de terra e por mais que a gente limpe quando as pessoas vão sentar estão sujas”, comentou o comerciante.

No caso do comerciante Marcelino Morel, de 29 anos, que fabrica móveis planejados, a situação é ainda pior. “A gente tenta limpar os móveis depois de prontos, mas nem sempre sai toda a sujeira. Já tive problema com cliente que reclamou por uma mobília de alto padrão chegar suja”, contou.

Segundo ele, metade do tempo é gasto com a produção e a outra metade com a limpeza dos produtos. “Demora o dobro do tempo, com o término da obra vamos poder começar a produzir mais”, comemorou.

Dono de uma loja de rodas e pneus, Bruno Sanchez Ribeiro, de 25 anos, afirma que a situação precária da via tem relação direta com suas vendas.

“Quando os clientes chegam nessa rua, eles falam que não tem condição de entrar. São pessoas que estão equipando os carros, eles não querem entrar num local nessas condições”, explicou.

“Hoje eu só consigo vender porque vou até o cliente”, completou, adiantando que o movimento certamente irá melhorar quando o comércio estiver mais acessível com a conclusão do asfalto.

Planejamento

Dono de uma tapeçaria na esquina da Rua Taumaturgo com a Canutama, Claudemir Gamino, de 52 anos, também aposta no aumento das vendas. Ele revela que os clientes não conseguem sequer entrar no local em dia de chuva, por conta da enxurrada. “A gente tem que atender eles lá da calçada”, disse.

Com as melhorias na via, ele planeja a reforma completa do prédio onde está há 12 anos. Atento aos trabalhos, Claudemir elogiou o planejamento da obra, de em primeiro instalar tubulação de esgoto para depois pavimentar. “Achei interessante fazer o esgoto primeiro para não ter que quebrar o asfalto, porque aí vai mais dinheiro. Do modo como estão fazendo agora é mais inteligente”, observou.

Desde o início da semana, funcionários da empresa Águas de Guariroba trabalham na instalação da tubulação de esgoto. Quando for concluída, será feita a pavimentação. Com a retomada dos trabalhos, a previsão é que a conclusão ocorra em 90 dias.

As obras contemplam trechos das ruas Universal – entre a Graça Aranha e a Inês Rodrigues Bongiovani; Taumaturgo – entre a Graça Aranha e a Canutama; e a Carmem Miranda – entre a Graça Aranha e a Inês Rodrigues Bongiovani.

Os recursos empregados no local são provenientes do Ministério das Cidades, no valor de R$ 1.037.849,88 por meio de convênio com o Estado e execução da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Trad.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Edemir Rodrigues.