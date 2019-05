Com repasse de mais de R$ 9 milhões, governo coloca em dia pagamentos a hospitais de MS

Medida faz parte do esforço do governo do Estado de possibilitar que unidades hospitalares possam oferta serviços de qualidade em todas as regiões de MS

Campo Grande (MS) – O governo do Estado efetuou, nesta semana, repasses de recursos a hospitais de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, que somam R$ 9.140.226,63. Com a medida a administração estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, efetuou os pagamentos da chamada “competência março”, vencidos no mês de abril.

Segundo o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende os repasses efetuados essa semana fazem parte do esforço do governo do Estado de colocar em dia os pagamentos com as unidades hospitalares, a fim de que as mesmas possam oferecer serviços (consultas, exames, internações, cirurgias e outros procedimentos) em quantidade e qualidade adequados à população sul-mato-grossense.

“Com orientação e determinação do governador Reinaldo Azambuja, estamos fazendo todo o possível para colaborar com as unidades hospitalares do Estado, a fim de que possam diminuir as filas de procedimentos como consultas, cirurgias e exames. Nosso desafio, é regularizar os atendimentos aos moradores de todas as regiões”, salienta o secretário.

Entre os pagamentos efetuados destacam-se valores repassados, entre outras unidades, para a Santa Casa de Campo Grande, totalizando R$ 2,1 milhões. Somados aos montantes já pagos anteriormente, essa unidade hospitalar recebeu somente este ano do governo do Estado, R$ 12.687.689,69.

De Campo Grande, além da Santa Casa, obtiveram repasses o Hospital de Câncer (R$ 1.150.000,00), o HU-Humap (R$ 300 mil), o Hospital São Julião, com um aporte de R$ 158 mil, e a Associação de Amparo à Maternidade, com R$ 245.428,57. A Fundação Carmem Prudente teve uma transferência de R$ 100 mil e Associação de Auxílio e Recuperação do Hanseniano, de R$ 260.048,87.

Outra unidade hospitalar de importância estratégica que teve os repasses colocados em dia é a Fundação Estatal de Saúde do Pantanal (Hospital de Coxim), que recebeu R$ 404.817,25. O Hospital da Vida, de Dourados, recebeu R$ 1 milhão, enquanto o Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) obteve o repasse de R$ 550 mil. Na semana passada, a Santa Casa de Corumbá já tinha obtido um pagamento de R$ 303.882,00.

Outros aportes importantes efetuados essa semana foram para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, de R$ 692.253,06; para a Fundação de Serviços de Saúde de Nova Andradina, no valor de R$ 405.835,88; para a Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar, de R$ 216,5 mil; Hospital Municipal de Naviraí, de R$ 200 mil; Sociedade Beneficente de Maracaju, R$ 159,4 mil; e Santa Casa de Paranaíba, R$ 361.840,00;

A lista de transferência de recursos estaduais para a saúde efetuados essa semana inclui unidades hospitalares de municípios como Amambai, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Costa Rica, Ivinhema, Jardim, Rio Brilhante e São Gabriel d’Oeste.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foto: Edemir Rodrigues.