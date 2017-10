Com releitura de clássicos, show de Alzira e Tetê Espíndola encerra Semana do Servidor

Além do show, servidores do Estado participam de festival de prêmios.

Campo Grande (MS) – A Semana do Servidor encerra sua programação de 2017 na segunda-feira (30.10) com um grande festival de prêmios e show regional das irmãs Alzira e Tetê Espindola, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Cantoras, compositoras e instrumentistas Tetê e Alzira dividem o palco com um show repleto de canções que marcaram a trajetória de quase 40 anos de música, com releituras de clássicos populares, polcas e guarânias.

Numa verdadeira viagem de volta às raízes as irmãs apresentam em duetos de vozes, craviola e violão, as polcas: Seriema, Pé de Cedro e Galopera. As guarânias: Índia, Serra da Boa Esperança, Meu Primeiro Amor, Chalana, e ainda os clássicos Sertaneja, Mágoas de Caboclo, Merceditas e Anahí (imortalizada por Cascatinha e Inhana). Anahí nos conta a lenda de uma índia guerreira, que morre queimada para salvar sua tribo, e se transforma em flor e transformando-se também no Cd “Anahí”, gravado ao vivo (vozes, craviola e violão) no Itaú Cultural, em São Paulo há quase 20 anos.

De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, o show será o ponto alto da programação do evento. “Será um momento ímpar que encerra essa semana que preparamos com carinho para comemorar o Dia do Servidor [28 de outubro], e contextualiza com o momento em que o Estado completa seus 40 anos. O show dessas talentosíssimas irmãs que são da terra, vem pra fechar com chave de ouro esse mês tão especial para todos os sul-mato-grossenses” pontua o secretário que convida o servidor, familiares e amigos para prestigiar o show.

Não há necessidade de realizar inscrição, porém, para concorrer aos prêmios o servidor deverá se identificar para o cerimonial do evento, informando o número da matrícula e órgão de atuação.

Entre os prêmios que serão sorteados, exclusivamente, para os servidores do executivo estadual, estão, geladeira, televisores, bicicletas, e uma variedade de eletrodomésticos.

A ação integra a programação da Semana do Servidor, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto capa: Divulgação