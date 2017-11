Com reforma feita pelo Governo do Estado, Imol melhora estrutura de atendimento à população

Campo Grande (MS) – Com investimentos de R$ 385,9 mil, o Governo do Estado entregou nesta terça-feira (14.11) a reforma do prédio do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), que vai assegurar agilidade no atendimento à população e melhor estrutura de trabalho aos servidores. Por mês, o Imol realiza uma média de 800 exames de corpo de delito e necropsia, entre outros serviços prestados.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, também fizeram a entrega de seis veículos novos para a Coordenadoria-Geral de Perícias, para atender os núcleos de Campo Grande (3 veículos), Naviraí, Corumbá e Paranaíba. E o Imol da Capital também ganhou nesta terça-feira a Sala Lilás, para atendimento exclusivo às crianças, meninas e mulheres vítimas da violência física e sexual.

Durante a solenidade de entrega da reforma, o governador Reinaldo Azambuja destacou que, mesmo com a maior crise enfrentada pelo Brasil, o Governo do Estado vem mantendo investimentos em praticamente todas as áreas, com o objetivo de atender as necessidades da população. “Não foi fácil disponibilizar investimentos no momento que passamos pela maior crise, e isso tem sido feito desde 2015, construímos os pilares para fazer Mato Grosso do Sul caminhar mesmo na crise. Enfrentamos desgastes, reclamações, críticas muitas vezes infundadas, mas seguimos em frente graças ao esforço de todos”, assinalou.

A coordenadora-geral de Perícias, Glória Suzuki disse que foram feitas reforma e adequação da sala de exames e no telhado do Imol, que estavam em condições inadequadas. Também foram realizadas obras de adequação às regras de acessibilidade. Com a reforma, segundo a coordenadora-geral, haverá maior agilidade no atendimento.

Aproveitando que o Instituto de Identificação funciona no prédio ao lado do Imol, Reinaldo Azambuja foi conhecer o trabalho de confecção da carteira de identidade. Em Mato Grosso do Sul, são emitidas 700 RGs por dia e, durante a visita, o governador tomou conhecimento que, em parte, a demora no atendimento se deve a centenas de pessoas que todos os meses fazem o agendamento para fazer o documento, mas na data e hora marcada não comparecem, prejudicando outras pessoas que estão na fila. O governador foi informado que já estão sendo estudadas medidas para resolver essa situação.

Reinaldo Azambuja lembrou que é com o esforço de todos, da iniciativa privada, dos servidores e do Governo, que o Estado vem conseguindo enfrentar a crise e conquistar bons resultados, como os divulgados por veículos na imprensa nacional. A pesquisa mais recente é o Índice de Liberdade Econômica, divulgado pelo Instituto Mackenzie. “A pesquisa mostra que Mato Grosso do Sul é o melhor Estado para se investir, onde há menos interferência do Governo do Estado na economia”.

Estiveram presentes na solenidade de entrega dos veículos e da reforma do Imol de Campo Grande, a subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, a juíza Jaqueline Machado, a promotora de Justiça Luciana Rabelo, a subsecretária de Políticas para a Mulher de Campo Grande, Carla Stephanini, a coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, servidores da área da segurança pública, representantes de municípios do interior, os deputados estaduais Rinaldo Modesto e Mara Casero, e os comandantes do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima e da Polícia Militar, coronel Waldir Acosta.

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues