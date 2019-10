Com reforma dos decks do Parque das Nações Indígenas, área será parcialmente interditada

Campo Grande (MS) – A partir dessa segunda-feira (28.10) começam as obras de reforma nos decks do lago principal do Parque das Nações Indígenas. Construídos há mais de 15 anos, os decks nunca passaram por manutenção estrutural e com o esvaziamento do lago para as obras de desassoreamento, percebeu-se que algumas pilastras estavam comprometidas na base. Além disso, a estrutura afundou cerca de 15 centímetros, ficando em desnível com a calçada.

“Decidimos aproveitar que o lago continua com o nível da água abaixo do normal e vamos proceder uma reforma completa e melhorando os decks. Além de voltar ao nível da calçada, vamos construir acesso para cadeirantes”, disse o presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, ao vistoriar o local junto com o secretário Especial do Governo, Carlos Alberto de Assis.

O presidente do Imasul, André Borges, e o secretário Especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, vistoriaram o local nesta sexta-feira

São três conjuntos de decks para contemplação na margem do lago que perfazem 160 metros quadrados de tablado, além da passarela que dá acesso ao monumento do Cavaleiro Guaicuru. A obra está orçada em R$ 109.368,00, será custeada com recursos do Imasul e deve ficar pronta em 40 dias.

Os decks serão sustentados por postes de eucalipto tratado, com estrutura de vigas e o tablado de ripas. “Tudo madeira de lei, com o tratamento adequado para suportar a ação do tempo”, explicou Borges. Enquanto perdurar a obra, a área próxima aos decks será cercada com tapumes, mas o público pode frequentar o parque normalmente.

No monumento do Cavaleiro Guaicuru a passarela será interrompida antes da ilha, impedindo que as pessoas cheguem até a escultura, que tem sido vítima de frequentes vandalismos. Mas o visitante não será prejudicado, pelo contrário: será construída uma plataforma com oito metros de extensão para contemplação do monumento, permitindo que as pessoas tenham os melhores ângulos para fotografias.

Com relação à reforma do gabião (estrutura de contenção das margens) e da barragem do lago, o processo licitatório continua em andamento. Até que seja feito esse reparo, o lago continuará com nível de água abaixo do normal, e quando as obras começarem será esvaziado um pouco mais para permitir o acesso dos trabalhadores.

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)