Com reforma de veículo sucateado, internos contribuem com redução de custeio

A busca pela redução do custeio na máquina pública, um desafio e a mão de obra de dois detentos do Estabelecimento de Segurança Máxima de Campo Grande resultaram em uma importante entrega do Governo do Estado. A parceria entre a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) por meio da Agência do Sistema Penitenciário (Agepen) possibilitou economia aos cofres públicos e a restauração de um veículo Chevrolet Veraneio ano 1993 que foi devolvido a SAD na manhã desta quarta-feira (22).

O Superintendente de Administração Finanças da SAD, Roberto Coelho conta que o veículo foi uma doação da Secretaria de Fazenda (Sefaz). "A Veraneio foi doada para ser utilizada pela equipe de patrulha mecanizada dentro do Programa Governo Consciente" pontua.

Para se ter uma ideia, se o veiculo fosse a leilão do jeito que estava, poderia ser arrematado por até R$20 mil. Após a reforma realizada pelos internos com mão de obra a custo zero, e investimento de R$ 2 mil em tinta e acessórios, hoje a Veraneio ano 93 vale R$50 mil, ou seja, além da economia o veiculo passou a valer R$ 30 mil a mais, sendo que para adquirir uma nova o Estado teria que investir R$ 150 mil.

Para o Secretário de Administração e Desburocratização (SAD) Carlos Alberto de Assis, essa é uma entrega importante para o Estado. "Uma das marcas desse governo é a valorização das pessoas. E isso na prática, faz com que no dia a dia a gente tenha um olhar diferente e descubra talentos que podem contribuir muito para a eficiência da gestão. E é isso que estamos fazendo desde que assumimos esse Governo, essa entrega é uma prova muito positiva disso" pontuou Assis.

A ideia da reforma surgiu no andamento dos trabalhos voltados à redução de custeio dentro do sistema prisional. "É dever nosso incentivar o trabalho dos internos. E esse foi um desafio, com a intenção de mostrar que dentro das unidades também é possível colaborar com a redução de custeio para os cofres públicos e para mostrar que há possibilidade de fazer, e fazer de maneira eficiente" destaca o diretor do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima, João Bosco Corrêa.

Já o diretor presidente da Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) Ailton Stropa Garcia falou da importância da parceria. "Essa iniciativa da SAD em acreditar na que a mão de obra prisional pode fazer a diferença é muito importante não só para o sistema, mas para o Governo como um todo. Isso serve de exemplo para outros locais, que podem se unir e trabalhar no sentido de fazer pequenas economias, que juntas vão representar uma importante redução de custo" concluiu Stropa.

Como reconhecimento pelo trabalho desempenhado pelos internos, a SAD realizou a entrega de alguns brinquedos doados pelos servidores para a campanha de Natal "Divida a Brincadeira", que de acordo com a Agepen, serão sorteados para os filhos dos detentos.

Patrulha Mecanizada

A Patrulha Mecanizada faz parte do Programa Governo Consciente, e foi criada com objetivo de dar celeridade, agilidade e economicidade na manutenção dos imóveis que abrigam os órgãos estaduais incluindo serviços hidráulicos, elétricos, jardinagem, limpeza externa, limpeza externa de vidros e pequenas obras de reparos.

Para solicitar qualquer serviço de manutenção é necessário que o gestor do órgão solicitante acesse o site institucional da SAD,www.sad.ms.gov.br através do link Manutenção Predial – Governo Consciente.

