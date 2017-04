Com reforço de helicóptero, PM deflagra Operação Tiradentes que acontece simultaneamente em todo País

Campo Grande (MS) – Foi deflagrada nesta quinta-feira (20), pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), a Operação Tiradentes, que está ocorrendo simultaneamente em todos os estados da Federação. O objetivo é intensificar o policiamento ostensivo/ preventivo e repressivo, de forma a coibir o cometimento de crimes e realizar apreensões de armas e drogas, a prisão de pessoas que estejam foragidas da Justiça e a recuperação de veículos e outros produtos de roubo ou furto, além de estreitar o diálogo com a população para que as informações acerca de cada área sejam constantemente atualizadas, permitindo assim um melhor planejamento na distribuição do efetivo e em relação às particularidades de cada local.

A operação terá duração de 24h, e se encerrará às 14h desta sexta-feira (21), dia de Tiradentes, que é o patrono das Polícias Militares em todo o Brasil. Na Capital, foram destacadas equipes de todas as unidades operacionais, que contam também com o apoio do Grupamento de Policiamento Aéreo da PMMS, que está sobrevoando a área urbana de Campo Grande.

Os serviços de inteligência dos batalhões também subsidiam constantemente as equipes com informações que possam dar maior eficiência aos trabalhos. Bloqueios acontecem em diversas regiões, com a realização de abordagens, verificações e checagens de pessoas e veículos, além de orientações sobre formas de se melhorar a segurança pessoal e patrimonial.

A Operação Tiradentes é resultado da primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG – PM/CBM), ocorrida no período de 4 a 7 de abril, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na ocasião foram alinhadas estratégias de ação, levando em consideração as demandas existentes em cada região. Os comandantes das Instituições Militares concordaram em somar esforços visando à ampliação da segurança de toda população.

Texto e fotos: Eloir Dreyer – 10º Batalhão da PMMS

