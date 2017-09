Com recursos do Ministério das Cidades, Reinaldo Azambuja quer instalar rede de coleta de esgoto em 30 municípios do Estado

Trinta municípios sul-mato-grossenses, poderão ser beneficiados com a implantação de sistema de coleta de esgoto. Os recursos foram solicitados pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB/MS) na tarde de hoje (27/09) durante audiência com o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

O recurso, R$ 260 milhões, serão liberados por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dependendo apenas de aprovação para ser efetivado, por isso a reunião do governador com o ministro.

O governador também conversou com o ministro sobre o volume de imóveis populares, cerca de 8,6 mil moradias, que serão disponibilizadas para construção em Mato Grosso do Sul. Os projetos habitacionais já foram aprovados na Caixa Econômica Federal e estão em processo de seleção no Ministério das Cidades.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

