Com Fadefe, asfalto em acesso a núcleo industrial vai garantir segurança a trabalhadores

O Governo do Estado assinou nesta sexta-feira (15.12) a ordem de serviço para asfaltar o acesso ao Núcleo Industrial de Três Lagoas. Orçada em R$ 2,3 milhões, a obra será realizada com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico (Fadefe) e de Equilíbrio Fiscal do Estado (antigo FAI).

O asfalto e ciclovia nessa área são pedidos antigos dos empresários locais feitos ao secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e responsável pela administração dos recursos do Fadefe. Segundo ele, a obra será executada com recursos oriundos dos incentivos fiscais concedidos aos empresários, o que significa o retorno dos valores pagos em benefícios à classe industrial.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Empke Júnior, conhecido como Tonhão, explica que a obra é esperada desde a inauguração do Núcleo Industrial, há 10 anos. “Só temos dois acessos ao espaço que abriga cerca de 30 importantes fábricas de Três Lagoas, então, é um momento muito significativo”.

Magid Thome Filho, proprietário do porto de areia localizado na avenida Filinto Müller, afirma que atualmente o único acesso ao núcleo é perigoso e mais longe. Além disso, sem asfalto o trecho que recebe as obras a partir de hoje, causa acidentes inclusive com funcionários das fábricas que na maioria vão de bicicleta e motos para o trabalho.

Prefeito Ângelo Guerreiro, agradeceu ao apoio do Governo do Estado na ampliação e manutenção da infraestrutura municipal. “Ficamos muito satisfeitos com essa obra que vai amenizar o fluxo em outra avenida e facilitar o acesso dose funcionários as fábricas”, disse aproveitando para pedir a ampliação da obra para que o asfalto chegue até o estacionamento do aeroporto municipal.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu e elogiou o trabalho do secretário Jaime Verruck e ressaltou a importância do acesso asfaltado, que vai incluir ciclovia para garantir a segurança dos trabalhadores locais. “Sabemos a importância dessa obra é do pedido antigo da classe empresarial da cidade e ficamos felizes em podermos lançar isso à população”.