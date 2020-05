Com recursos do Estado, contorno rodoviário de Ponta Porã avança e muda perfil urbano da cidade

A macrodrenagem em implantação no trecho, segundo no prefeito Hélio Peluffo, dará suporte técnico para pavimentar futuramente a maioria dos bairros no entorno. - (Foto: Divulgação/Sílvio de Andrade)

Os investimentos do Governo do Estado em obras de infraestrutura estão mudando o perfil urbanístico da cidade de Ponta Porã, que em breve ganhará um contorno rodoviário para desviar o tráfego pesado e maior acessibilidade na periferia, onde vários bairros estão recebendo asfalto e saneamento básico.

Em parceria com a prefeitura, o Estado aplica na cidade fronteiriça recursos da ordem de R$ 46 milhões, dos quais R$ 22 milhões somente no anel viário, cuja obra está sendo executada pelo município. A macrodrenagem em implantação no trecho, segundo no prefeito Hélio Peluffo, dará suporte técnico para pavimentar futuramente a maioria dos bairros no entorno.



Eduardo Riedel em visita a Ponta Porã, com o prefeito Hélio Peluffo e Walter Carneiro Jr, presidente da Sanesul. Foto: Edemir Rodrigues

“Com a presença do Governo do Estado estamos preparando a cidade numa perspectiva de longo prazo com investimentos de menor custo, graças a essa macrodrenagem”, disse o prefeito, acrescentando que a infraestrutura em implantação também garantirá maior acessibilidade, mobilidade e segurança aos moradores da periferia.

Em visita às obras, no último dia 15 de maio, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, afirmou que o contorno rodoviário, compromisso assumido pelo governador Reinaldo Azambuja com o município, vai transformar Ponta Porã e região. “O governo fomenta o crescimento do agronegócio com infraestrutura e beneficia a população com melhor qualidade de vida”, frisou.

A ampliação do poço de captação de água da Sanesul e a ampliação do sistema de água e esgoto também foram vistoriadas por Eduardo Riedel, acompanhado pelo prefeito e pelo diretor-presidente da estatal, Walter Carneiro Junior. A Sanesul já investiu R$ 70 milhões no município entre obras concluídas e em execução. Até o fim deste ano a cobertura de esgoto da cidade deverá chegar a 90%.



Anel viário: obra emblemática para a cidade fronteiriça disciplina o tráfego pesado e leva infraestrutura aos bairros. Foto: Divulgação

Uma obra estratégica

Para o governador Reinaldo Azambuja, o contorno rodoviário é apenas mais um dos vários investimentos do governo no município. “Vamos tirar o trânsito pesado do centro. É um sonho antigo de todos da fronteira, em especial de Ponta Porã, e outros investimentos estão sendo direcionados para a universalização do esgotamento sanitário e recapeamento urbano”, destacou.



Trecho em obras: pavimentação e drenagem nos bairros

Segundo o prefeito Hélio Peluffo, o contorno viário resgata um compromisso assumido com a população de Ponta Porã. “Com o apoio do governador Reinaldo Azambuja estamos realizando a obra, uma das mais aguardadas pela população nos últimos anos”, comentou. “Uma obra estratégica, tira o tráfego de caminhões do centro e leva serviços às comunidades.”



Galeria e passarelas de concreto estão em execução

Na primeira etapa, serão implantados 8 quilômetros, interligando as rodovias BR 463 e MS 164, nos dois extremos da cidade. A movimentação de máquinas e operário se concentra na construção da galeria celular sobre o Córrego Pegua Jho, na rua México, ligando as duas partes dessa via no Jardim Estoril, o que possibilitará a junção do trecho norte.

As obras estão em ritmo acelerado e a ligação entre os bairros Jardim Estoril e Gui Vilela está em fase bem adiantada, mesmo com o ritmo desacelerado por conta da pandemia do coronavírus. Os trabalhos de drenagem em duas frentes chegam às ruas Belmiro Albuquerque e rua México e avançam pela rua Galileu Galilei (bairro Gui Vilela), passando pela lateral do bairro Kamel Saad, acesso à rodovia MS 164.