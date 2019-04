Com Rally dos Sertões, Reinaldo Azambuja quer divulgar Mato Grosso do Sul para o mundo

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira, dia 03, o governador Reinaldo Azambuja, participou em São Paulo, da WTM Latin America – a feira de turismo, onde Mato Grosso do Sul tem um estante. Durante sua visita, o Ministério do Turismo e o Rally dos Sertões formalizaram um acordo para consolidar a competição como uma plataforma de promoção do Brasil para o resto do mundo.

Reinaldo Azambuja destacou o potencial da competição como ferramenta não só de divulgação, mas de forte cunho social.

lém de ressaltar a importância da participação do Estado na Feira, o diretor presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, comentou a importância da competição para a Campo Grande.

Na edição 2017, a competição passou pelos municípios de Coxim, Aquidauana e Bonito, movimentando a economia nos setores do comércio, turismo e lazer. A largada desta 27ª edição do Rally, será no dia 24 de agosto de 2019, em Campo Grande.

Em 27 edições, o “Sertões” ajudou a mostrar o que o País tem de melhor – sua gente, suas paisagens e também seu espírito empreendedor – um incentivo extra para que o público descubra lugares incríveis e pouco revelados Brasil afora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)