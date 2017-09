Com R$ 2,1 milhão, Governo construirá duas pontes em Sete Quedas

Com investimentos de R$ 2,1 milhão do Governo de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, as obras de duas pontes de concreto em Sete Quedas seguem em ritmo acelerado. Umas das construções está 86% concluída; a outra 67%.

A travessia sobre o Córrego São José, na Estrada Pirajuí – Califórnia, recebe R$ 915,2 mil de investimentos estaduais. Com 14 metros de comprimento por seis de largura, a obra da ponte tem 86% de conclusão, na reta final.

Já a edificação da passagem sobre o Rio Pirajuí, também na Estrada Pirajuí, tem a aplicação de R$ 1,2 milhão de recursos do Estado. Depois de pronta, a ponte terá 20 metros de extensão por seis de largura. A construção está 67% terminada.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as edificações objetivam o desenvolvimento e o progresso de Sete Quedas e região.

O Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

