Com queda radical no número de usuários, Pokémon Go completa um ano de lançamento no Brasil

Quando chegou ao Brasil, em agosto do ano passado, o jogo Pokémon-GO conquistou viciados por toda a parte do país. Começou a fazer parte da vida dos adeptos de tal forma que chegou a causar acidentes que iam de atropelamentos a quedas de prédio enquanto os jogadores tentavam capturar o Pokémon.

O fenômeno nada mais é do que um game gratuito de smartphones que usa realidade aumentada e GPS para levar os monstrinhos da Nintendo para o mundo real. A dinâmica é mais ou menos a mesma dos outros jogos da série: caçar, capturar e treinar todos os 151 Pokémons. Porém, os jogadores precisam levantar do sofá e andar pelas ruas de sua cidade para encontrar as criaturas.

Hoje, passado exato um ano do lançamento do jogo no Brasil, será que os jogadores ainda são tão viciados como antes? Ou será que foi uma febre virtual de momento?

A estudante Paula Santana, usuária do jogo, diz que os efeitos negativos dependem do usuário, pois é necessário tomar certos cuidados com acidentes, roubo do celular, entre outros. “Tirando isso, os efeitos são positivos, fazem com que os jogadores saiam da zona de conforto, pois na grande maioria, os gamers são muito presos em casa, e o intuito do jogo é fazer com que você se movimente, vá a novos lugares e consequentemente conheça pessoas novas” afirma Paula.

Sobre o sucesso do aplicativo, ela conta que no mundo virtual a febre ainda permanece. Há inclusive canais no YouTube específicos que ensinam técnicas do jogo. Entretanto, fora da internet não se vê mais tantas pessoas jogando. “O jogo ainda tem um público, mas atualmente é bem menor”, ressalta.

De acordo com uma pesquisa recente divulgada em abril pelo site comScore, o número de usuários do Pokémon GO caiu de 28,5 milhões de usuários diários ativos para somente 5 milhões. Sessenta por cento desse público está na faixa entre 18 e 34 anos.

