Com quase duas décadas de casa, gerente comemora ganhos na carreira

Com cinco restaurantes em Campo Grande , o McDonald's aposta na presença feminina. Ao todo, 42% dos funcionários são mulheres. Uma delas é a Gerente de um dos principais restaurantes da cidade: Ada Medeiros, 36 anos. Mãe de dois meninos, ela coordena, todos os dias, uma equipe de 50 pessoas, no McDonald's do Shopping Campo Grande.

Foi nesta loja, inclusive, que ela começou, há 17 anos, como atendente. Depois de passar por diversas funções dentro da empresa, ela foi promovida a Gerente de Restaurante. “São 17 anos na empresa. Então, muita coisa do que passei na vida foi aqui dentro. Os funcionários que contrato SUhoje têm a mesma idade que eu tenho de empresa”, diverte-se Ada.

Ao contrário do que acontece com muitas mulheres, Ada foi promovida durante sua primeira gestação. Ela era Coordenadora Administrativa e aos sete meses de gravidez foi promovida à Gerente de Plantão. “Fui promovida em dezembro e meu filho nasceu em fevereiro. Naquele momento, me senti extremamente valorizada pela empresa. Era algo que nunca imaginei que pudesse acontecer”, relembra.

Para a Gerente, o principal desafio, assim como o de muitas outras mulheres, é conciliar a carreira com a vida pessoal. Ada tem dois filhos: o mais velho tem 10 anos e o mais novo, 10 meses. Além da equipe expressiva, ela coordena oito Gerentes de Plantão.

“Além dos desafios pessoais, tem aqueles profissionais também. Os funcionários esperam que a gente seja um pouco mãe. Então, as expectativas deles são bem maiores. Mas, tem dado tudo certo”, afirma a gerente.

