Com publicação no DOE, Governo oficializa doação de ônibus escolar aos municípios

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado conclui neste mês a oficialização do repasse dos ônibus e micro-ônibus a 25 municípios, com a publicação dos extratos de doação no Diário Oficial do Estado (DOE). No total são 111 veículos destinados ao transporte escolar, que já foram entregues e agora estão sendo formalizadas as doações.

Vários termos de repasse já foram publicados no DOE. Na edição nº 9.802 desta segunda-feira (17.12) o Diário Oficial traz o extrato referente a doação de quatro ônibus escolares para Chapadão do Sul. Na semana passada, houve a formalização das doações feitas a Pedro Gomes e Ivinhema, no total de 13 veículos.

Os 111 ônibus e micro-ônibus representam investimentos de quase R$ 16 milhões na compra de veículos para o transporte de estudantes. São recursos dos governos Federal e Estadual, via programa do Ministério da Educação.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues