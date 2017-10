Com publicação de medidas, Madri toma controle formal da Catalunha

A Espanha tomou formalmente o controle direto da Catalunha neste sábado, confirmando a destituição do governador independentista, Carles Puigdemont, um dia após o parlamento da região declarar independência na sexta-feira. Ainda assim, não houve nenhum sinal imediato de que autoridades catalãs pretendem obedecer ou resistir às determinações de Madri, o que poderia aprofundar o impasse que já dura um mês.

A deposição declarada ontem se tornou oficial com a publicação de medidas especiais pelo governo espanhol no diário oficial do país. Ontem, em um dos dias mais tumultuosos da história da Espanha, o parlamento aprovou medidas sem precedentes para interromper o movimento separatista.

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, que passou a ser o principal tomador de decisões da Catalunha, substituindo o presidente catalão Carles Puigdemont, também dissolveu a Câmara regional e convocou eleições para 21 de dezembro. Ainda não está claro se novas eleições ajudariam a resolver a questão.

Pesquisas recentes sugerem que partidos pró-independência manteriam, muito provavelmente, sua vantagem no número de vagas no parlamento, mas não conseguiriam mais da metade dos votos. Fonte: Associated Press