Com programa de captação de voos, MS interliga Três Lagoas a Campo Grande e SP

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul está atraindo novas empresas aéreas, superando um dos gargalos para o desenvolvimento do turismo, que é a logística, com o programa de captação de voos criado pelo Governo do Estado. Esta semana, a Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), que retomou os voos entre Dourados e Congonhas (SP), em outubro de 2019, reativou suas operações em Três Lagoas, integrando importante região econômica.

O programa de captação de voos regulares – o Decola MS – é uma estratégia da Fundação de Turismo (Fundtur/MS) para ampliar a frequência de conexões com os principais centros emissores de turistas do Brasil. O Decola MS, criado por decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, incentiva a ampliação de voos e tarifas menores com benefícios fiscais (redução da alíquota de combustível). Novos voos estão sendo negociados.

“Essa captação é uma das principais estratégias para o fomento do turismo de Mato Grosso do Sul, pois coloca o estado mais perto de grandes destinos brasileiros”, afirmou o diretor-presidente da Fundtur/MS, Brunoi Wendling. Além do incentivo fiscal, o Estado, por meio da fundação, desenvolve estratégias de promoção dos atrativos de Mato Grosso do Sul, em conjunto com as empresas aéreas, nos estados emissores de turistas.

Voos internacionais

A negociação com as companhias, segundo Wendling, é feita com base em pesquisas de fluxos de turistas para criar rotas competitivas e a atração de mais de uma empresa, cuja competitividade reduz o preço das passagens. “A facilidade do acesso internamente reflete automaticamente no aumento do fluxo de turistas. Já avançamos muito, estamos buscando viabilizar inclusive voos internacionais, mas é um gargalo ainda”, disse o titular da Fundtur.

Bruno Wendling: aumento do fluxo é automático com melhorias dos acessos

Nesta quinta-feira (13.2), a Voepass Linhas Aéreas, com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul com novos voos ligando Três Lagoas (TJL) ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também à capital Campo Grande (CGR). As novas rotas iniciam em 29 de março. A companhia declarou que a parceria com o Governo do Estado foi decisiva para esse retorno a Três Lagoas, após dois anos.

Segundo José Luiz Felício Filho, presidente da empresa, a contrapartida do Estado foi fundamental para a escolha do novo e estratégico destino. “Seremos a primeira empresa aérea a operar voos ligando Três Lagoas à capital Campo Grande, e também ligando a cidade ao Aeroporto de Congonhas — diretamente no coração do centro econômico do Brasil”, afirmou o executivo da companhia.

O diretor executivo Eduardo Busch explicou que a Voepass retorna a Três Lagoas com um serviço diferente e mais eficiente, com horários nobres e destinos diretos. Além de atender Três Lagoas, as operações criam também mais uma opção de ligação de Campo Grande com São Paulo — Aeroporto de Congonhas. Os voos serão operados por aeronaves ATR72, com capacidade para 70 passageiros.

Tarifas promocionais

Com voos diários, as operações cumprirão os seguintes horários: de Três Lagoas para Congonhas as saídas serão diárias de segunda a sábado, decolando às 9h da manhã com chegada em São Paulo às 10h55; para o retorno, a decolagem de Congonhas é às 18h com pouso em Três Lagoas às 19h50.

Já de Campo Grande para Três Lagoas, as saídas serão diárias de segunda a sábado: decolando da capital sul mato-grossense às 7h30 chegando a Três Lagoas as 8h30, com retorno decolando de Três Lagoas as 20h15 com chegada a Campo Grande às 21h15.

De Campo Grande para Três Lagoas e Congonhas as saídas são de segunda a sábado às 7h30, com chegada às 8h30 em TJL e em Congonhas às 10h55. O retorno de São Paulo tem saída às 18h, chegando a Três Lagoas 19h50 e em Campo Grande às 21h15.

Para o lançamento dos voos, a Voepass oferece tarifas promocionais nos trechos diretos a partir de R$ 99,00 entre Três Lagoas e Campo Grande, e R$149,00 entre Três Lagoas e Congonhas.

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)