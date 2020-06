Com produção própria, Sedhast atinge mais de 7 mil pessoas por meio de conteúdos digitais

A Sedhast tem como missão desenvolver ações voltadas para as políticas públicas de assistência social - (Foto: reprodução/ SECOM MS)

Mesmo em meio a pandemia de covid-19, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) vem mantendo sua programação de apoio aos municípios do estado e ainda disponibilizando conteúdos por meio das plataformas digitais ao acesso de todas as pessoas conectadas na internet.

Na última semana, por exemplo, foram realizadas três transmissões ao vivo, direto da sede da secretária na Capital, que atingiram até o momento a marca de 7 mil pessoas alcançadas. Foram trabalhadas nas últimas transmissões ao vivo, as conhecidas lives, temáticas relacionadas à política do idoso, dos direitos humanos e da criança e do adolescente.

Na nova rotina, foram implantadas iluminação especial, internet com mais potência, e plataformas de transmissão em um espaço na secretaria, para que fosse possível a prática dos projetos pensados pelas superintendências e coordenadorias da Sedhast. Os links dessas reuniões também estarão disponíveis no site da secretaria.

“É um momento em que vamos nos adaptando e também aprendendo com os novos desafios. Dentro das possibilidades, vamos manter essa prática que tem se mostrado bastante produtiva e com uma participação expressiva de todo um conjunto, seja ele de técnicos ou mesmo de pessoas da sociedade em geral”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Em uma das transmissões, a internauta Terezinha Ferreira comentou: “Parabéns à Equipe, que trouxe a informação p discussão pública, neste “novo normal”, que tenho certeza só poderá acrescentar e oxigenar na execução da Assistência Social, em MS”.

Nas transmissões ao vivo toda pessoa pode acompanhar o evento, sendo necessário apenas ativar as notificações das páginas da Sedhast no facebook e youtube para ser imediatamente avisada quando uma ação ao vivo estiver acontecendo. A secretaria também mantem uma página ativa no instagram.

A Sedhast tem como missão desenvolver ações voltadas para as políticas públicas de assistência social, defesa do consumidor, de trabalho, de cidadania, buscando exercer seu papel de forma articulada com as demais políticas públicas, no âmbito federal, estadual e municipal e sociedade civil.