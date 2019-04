Com previsão de chuva, calor predomina em MS nesta quarta-feira

Máxima no Estado de 33ºC - Divulgação

A quarta-feira (3) em Mato Grosso do Sul segue com calor, mas com previsão de chuva. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas podem chegar aos 33°C hoje. Há possibilidade de chuva na maioria das cidades do Estado.

Para Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e noite. A temperatura máxima será de 30°C e umidade relativa do ar ficará entre 65% a 55%.