Com prazo no final, sete estados já prestaram contas da gestão do Bolsa Família

Os estados e municípios têm até sábado (30) para lançar no Sistema SuasWeb a prestação de contas dos recursos para execução do Programa Bolsa Família. Os dados vão compor o Índice de Gestão Descentralizada (IGD) de 2016, que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.

Até o momento, apenas sete estados e mais de 2 mil cidades brasileiras fizeram a prestação de contas. Caso as informações não sejam repassadas no prazo, o repasse do recurso de gestão fica suspenso, mas os beneficiários não serão afetados e continuarão recebendo o dinheiro do Bolsa Família.

É com base no IGD que o Ministério do Desenvolvimento Social calcula o repasse dos recursos de gestão dos programas para os entes federativos. O balanço das contas será enviado aos conselhos municipais e estaduais de Assistência Social para validar as informações.

A comprovação dos gastos é analisada pelos conselhos locais de Assistência Social, que têm mais um mês para apreciar e validar as contas. Os valores recebidos variam conforme o desempenho na gestão dos programas, que é medido pelo Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

Após a validação das informações, o Ministério do Desenvolvimento Social, que apoia as ações voltadas à gestão e execução do Bolsa Família, repassará os recursos, que servem para custear internet, equipamentos de informática e até mesmo veículos.

