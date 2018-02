Com pista duplicada, obra da rotatória de acesso ao Outlet entra em fase final

Governo investe R$ 1,4 milhão nas intervenções que compreendem área total de 3,6 mil m² em frente ao empreendimento situado no Núcleo Industrial de Campo Grande.

Campo Grande (MS) – Pista duplicada com acostamento e asfalto revitalizado integram a obra de implantação da rotatória de acesso ao Shopping Outlet, no Núcleo Industrial de Campo Grande. Com investimentos de mais de R$ 1,4 milhão do Governo do Estado, os trabalhos estão em fase final e prepararam o tráfego do local para receber o empreendimento.

Sob supervisão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a obra inclui sistema de drenagem por baixo da BR-262 e construção de galeria para o escoamento da água.

Com recursos próprios, o Estado também duplicou a pista da rodovia no trecho onde foi feita a rotatória.

No local, foi mantido o acostamento para garantir a segurança dos motoristas. Com recapeamento, o asfalto foi revitalizado.

A sinalização também já está instalada e equipes trabalham na conclusão do meio-fio. Serão também instalados refletores que só podem ser colocados após o término da etapa atual e, por último, feita a arborização no canteiro central da rotatória.

As intervenções no local foram feitas pelo Governo do Estado preparando a região para receber os investimentos privados que já se iniciaram com a construção do prédio do Outlet de Campo Grande.

A intenção da empresa Rivercom, cujo investimento inicial para o empreendimento foi de R$ 50 milhões, é instalar 65 lojas e quatro âncoras no espaço que conta com área construída de 18 mil m².

A escolha do grupo por Campo Grande foi baseada em pesquisa de mercado realizada em 2014. Com a pedra fundamental lançada no mesmo ano, o prédio foi construído mas os empresários responsáveis pelo projeto informaram que aguardavam as adequações no tráfego da rodovia, imprescindíveis para o início das atividades.

Para atender à solicitação, o Governo incluiu a implantação da rotatória de acesso no Projeto Obra Inacabada Zero.

Por ele, a atual gestão tem assegurado a conclusão de pelo menos 215 obras deixadas por gestões anteriores em todo o Estado, com investimentos de R$ 734,8 milhões.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues