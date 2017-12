Com peças exclusivas, artesanato feito em presídios pode ser opção de presente para o Natal

Produtos exclusivos podem ser adquiridos na feira. - Fotos: Tatyane Santinoni

Em torno 600 peças artesanais confeccionadas por 250 reeducandos de estabelecimentos penais da capital estão expostas para a venda na Feira Artesão Livre – Especial de Natal, que acontece no Fórum de Campo Grande.

Organizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em conjunto com Ministério Público Estadual, a ação conta com o apoio do Poder Judiciário e Conselho da Comunidade de Campo Grande.

Uma das responsáveis pela organização do evento, a promotora de Justiça Renata Ruth Goya ressalta que a feira é uma oportunidade para enaltecer o trabalho que é feito pelos internos e demonstrá-los à sociedade.

Em sua 7ª edição, a exposição traz itens exclusivos, de qualidade e com preços acessíveis, podendo representar uma interessante opção de presentes, conforme explicou a chefe da divisão de trabalho prisional da Agepen, Elaine Alencar Cecci.

Os produtos ficarão disponíveis para a comercialização no saguão do prédio, no piso térreo, até esta quinta-feira (7.12), das 12h às 18h; está sendo aceito cartão de débito e crédito. A renda das vendas será revertida para os próprios detentos e familiares.

A abertura oficial da Feira Artesão Livre – Especial de Natal foi realizada nesta terça-feira (5.12) e contou também com a presença do juiz da 2ª Vara de Execução Penal, Mário José Esbalqueiro; da presidente do Conselho da Comunidade, promotora de justiça Regina Dornte Brock, e do prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite; além de diretores da Agepen e de unidades penais, entre outros.