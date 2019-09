Com parceria entre Receita Federal e UEMS, cigarros apreendidos vão abastecer projeto de vermicompostagem

Campo Grande (MS) – Cigarros apreendidos pela Receita Federal serão utilizados na vermicompostagem, resultado da parceria firmada entre a RF e a unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Mundo Novo.

A construção do espaço para desenvolver esse projeto foi discutida esta semana, na sede da Receita Federal em Mundo Novo, entre o auditor fiscal da Receita Federal, Thiago André Hering, que atualmente exerce a função de delegado interino, e os professores da UEMS, Leandro Marciano Marra (gerente da Unidade Universitária de Mundo Novo) e Leandro Fleck.

Reunião entre a Receita e a UEMS para definir a implantação do projeto

Foram discutidos os benefícios do tratamento biológico como alternativa ao processo tradicional de incineração, um mecanismo que, quando não adequadamente manejado, resulta em sérios danos à saúde dos servidores, além de causar impactos significativos ao ecossistema. Também foi discutido a participação das instituições.

O projeto tem um cronograma inicial de execução previsto para 24 meses, período este dedicado a otimização do processo de vermicompostagem, utilizando também, além dos cigarros apreendidos, dejeto bovino. Operando em condições otimizadas, o tratamento biológico terá continuidade por um período de médio a longo prazo.

A execução do projeto contará com o apoio dos professores Leandro Marciano Marra, Leandro Fleck, Jean Sérgio Rossset e Selene Cristina de Pierri Castilho, ambos com conhecimento técnico na área de tratamento de resíduos e qualidade de vermicomposto.

O projeto também contará com a participação dos servidores da Receita Federal e de alunos dos cursos superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental e Ciências Biológicas da UEMS/Mundo Novo.

Com a estruturação da vermicompostagem, UEMS e Receita Federal planejam incluir os reeducandos do projeto em parceria com o Poder Judiciário de Mundo Novo na execução do tratamento biológico, o que permitirá a integração dos mesmos com as atividades de pesquisa da UEMS. Essa ação, além de potencializar o desenvolvimento científico e a preservação ambiental, caracteriza o projeto de vermicompostagem como uma ferramenta importante de inserção social.

O professor Leandro Fleck destaca a importância da reunião como ponto de partida para uma efetiva parceria entre as instituições públicas, onde o objetivo maior consistirá no desenvolvimento e aprimoramento de técnicas que permitem a redução dos impactos ambientais decorrentes do processo tradicional de incineração dos cigarros apreendidos.

“O processo de vermicompostagem de cigarros será um marco no processo de destinação ambientalmente segura desse material. Adicionalmente aos benefícios econômicos, sociais e ambientais, ficará evidenciado o comprometimento da Receita Federal com o gerenciamento sustentável de todo o material apreendido”, salienta.

A efetivação da parceria entre as instituições representa um marco para a sustentabilidade ambiental, confirmando a preocupação da UEMS de Mundo Novo com todas as questões ambientais que direta ou indiretamente afetam a qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses.

Assessoria de Comunicação Social UEMS

Fotos: Divulgação