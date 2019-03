Com palestra e mesa redonda, evento vai debater os desafios atuais da gestão de marketing

Evento acontece no dia 9 de abril, terça-feira, a partir das 19h no auditório do Sebrae MS - Divulgação

Os desafios atuais da gestão de marketing sob o olhar dos executivos do Brasil. Esse é o tema da palestra e da mesa de debates que acontecem no dia 9 de abril, promovidos pelo Instituto Mentes Brilhantes- IMB, associado da Fundação Dom Cabral (FDC) em MS. O evento é resultado de uma pesquisa realizada pela instituição em outubro de 2018 com centenas de empresários de todo o país que buscou entender quais os principais desafios dos executivos frente à nova realidade de mercado.

A professora da FDC e coordenadora da pesquisa, Luciana Faluba, é também a palestrante da noite e vai apresentar os resultados da pesquisa, aprofundando em temas como Gestão de Clientes, Gestão de Pessoas, Governança, Monitoramento de Concorrentes, Cultura de Inovação, Transformação Digital, entre outros. O evento também marca o 1º Comitê de Presidentes da Fundação Dom Cabral.

Na sequência da palestra, acontece uma Mesa de Debates com a participação de Luciana e os convidados Kenneth Corrêa, Diretor de Performance da 80 20 Marketing, a primeira agência de marketing digital do estado, e Karina Pereira, Gerente de Contas da Neoway, empresa de soluções em big data.

“A pesquisa é super recente e mostrou que a gestão do marketing é uma das áreas mais delicadas, considerada problemática mesmo pelos próprios gestores e executivos das empresas. A tecnologia e a transformação digital mudaram o jeito de fazer propaganda, de fazer campanha, de fazer marketing. Acessar o mercado e o cliente está confuso para muitas empresas. A ideia do evento é lançar uma luz para que se consiga enxergar qual a nova postura que a empresa tem que ter frente às transformações, entender as melhores práticas e como atuar de forma mais profisisonal dentro desse meio para ser mais assertivo”, explica Gustavo Mujica, associado regional da FDC.

Sobre a palestrante

Luciana Faluba é professora e pesquisadora na área de Estratégia e Marketing na Fundação Dom Cabral (FDC), maior escola de negócios da América Latina e 12ª do mundo, que agora também está em Mato Grosso do Sul. Tem PhD em Administração Estratégica e Mestrado em Administração de Marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já atuou em empresas como a Embraer, Sicredi, Hospital Sírio Libanês, Algar, entre outras. Possui experiência de mais de 20 anos nas áreas de estratégia e planejamento de mercado como consultora e executiva.

Serviço

O evento acontece no dia 9 de abril, terça-feira, a partir das 19h no auditório do Sebrae MS, localizado a Avenida Mato Grosso, 1661, Centro. Para outras informações, envie um e-mail para contato@imbcoach.com.br ou ligue (67) 99633-6002.