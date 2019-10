Com oficinas, brincadeiras e cinema, Centro Cultural realiza Semana da Criança

Campo Grande (MS) – Estão abertas até o dia 09 de outubro as inscrições gratuitas para a Semana da Criança no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG). Serão quatro tardes de atividades lúdicas para crianças de 07 a 12 anos, que acontecem de 15 a 18 de outubro.

Os pequenos participantes poderão escolher as oficinas de origami, massinha de modelar, pintura, recortes, bolhas de sabão gigantes, brincadeiras populares e de roda da cultura popular. No final de cada dia, sessões de cinema com conteúdo voltado para os pequenos.

Para a coordenadora do CCJOG, Luciana Kreutzer, com a presença da tecnologia no cotidiano, muitas crianças perderam o contato com brincadeiras e brinquedos tradicionais que preservavam o contato dinâmico entre os brincantes e brincadores. “Buscando a reconexão entre brincadeiras e brincantes, a nossa intenção nessa vivência é fazer com que as crianças se identifiquem com os brinquedos e possam sentir-se parte importante deles, as tornando peça fundamental para a preservação e continuação das brincadeiras”, opinou a coordenadora.

Para realizar as inscrições, o responsável deve comparecer até a secretaria do Centro Cultural José Octávio Guizzo, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h30.

É necessário levar cópia do RG e CPF da criança e do responsável (caso a criança não tenha RG e CPF trazer cópia da certidão de nascimento).

As atividades iniciam sempre as 13:30 e se encerram as 17:30, com uma sessão de cinema.

O Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na rua 26 de Agosto, 453, entre a Calógeras e a 14 de Julho. Telefone (67) 3317-1795.

Programação:

Dia 15/10 Terça Feira:

13:30- Oficina de Origami

14:30- Aprendendo com recortes

15:45- Hora da brincadeira!! (bolha de sabão gigante e brincadeiras populares)

16:30 Exibição de filme

Dia 16/10 Quarta Feira:

13:30 Oficina de massa de modelar

15:45- Hora da brincadeira!! (bolha de sabão gigante e brincadeiras populares)

16:30 Exibição de filme

Dia 17/10 Quinta Feira:

13:30 Oficina de Pintura

15:45- Hora da brincadeira!! (bolha de sabão gigante e brincadeiras populares)

16:30 Exibição de filme

Dia 18/10 Sexta Feira:

13:30- Oficina de Origami

14:30- Aprendendo com recortes

15:45- Brincadeira de roda

16:30 Exibição de filme

Serviço:

INSCRIÇÕES: de 01 a 09 de outubro (terça a sexta), na secretaria do CCJOG das 8h às 17h30.

DOCUMENTOS: Cópia do RG e CPF da criança e do responsável (caso a criança não tenha RG e CPF trazer cópia da certidão de nascimento).

PÚBLICO: 7 a 12 anos.

VALOR: Gratuito

VAGAS: 8 por oficina.