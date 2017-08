Com obras e mais de 100 eventos, prefeitura encerra comemoração do aniversário

No mês de aniversário de Campo Grande, a prefeitura promoveu cerca de 100 eventos em comemoração aos 118 anos da Cidade Morena. O mês de agosto foi de muitas festividades para os campo-grandenses, que viram obras paradas há anos serem retomadas, outras entregues, ações sociais nos bairros, inicio de projetos esportivos, assinatura de ordem de serviços, lançamento de material educativo e aplicativo para auxiliar os cidadãos.

A programação contou com o apoio de todas as secretarias e foi marcada pela retomada de obras paradas há anos, que eram sonhadas pela população, como a drenagem e pavimentação no Nova Lima. A etapa A do projeto, que deve ser concluída em um ano, dotará toda a região de infraestrutura urbanística, incluindo rede de esgoto, drenagem, asfalto, calçada com piso tátil e sinalização de trânsito.

Serão asfaltados 20,7 quilômetros de vias e recapeados mais de 3,5 quilômetros de vias, contempladas ruas como a Marquês de Herval, que receberá drenagem e terá o pavimento refeito; a última quadra da Jerônimo Albuquerque e a duplicação da Avenida Zulmira Borba, que atravessa o bairro e serve de acesso a conjuntos habitacionais como Oscar Salazar, José Tavares e Tarsila do Amaral. Nesta etapa o projeto atenderá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval Jerônimo Albuquerque; Zulmira Borba e Cônsul Assaf Trad.

Os campo-grandenses também receberam a rotatória da Avenida Mato Grosso e Nelly Martins totalmente remodelada, melhorando o trânsito para mais de 35 mil motoristas que passam pelo local diariamente. O projeto de reordenamento atendeu demanda antiga dos moradores da região, que reclamavam do congestionamento e da falta de eficiência no trânsito. A obra custou R$ 1.623.015,50 e foi realizada com a parceria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. No local foram instalados oito conjuntos semafóricos e sistema de irrigação do ajardinamento.

Usuários do transporte coletivo também foram presenteados no mês de aniversário de Campo Grande. Mais 100 pontos de espera de ônibus receberam cobertura. Os abrigos atendem todas as sete regiões da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo. Na ocasião da entrega, o prefeito Marquinhos Trad aproveitou o ato para anunciar que está em fase de aprovação na Caixa a instalação de mais 500 coberturas, como parte do projeto do PAC da Mobilidade Urbana.

Social

Moradores do bairro Dom Antônio Barbosa, que estavam buscando renegociação de dividas, cadastramento nos programas habitacionais e sociais, emprego, entre outros serviços, puderam aproveitar a primeira edição da Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos. A iniciativa promovida pela subsecretaria municipal de Direitos Humanos fez mãos de 5 mil atendimentos apenas em um fim de semana.

Ainda na área de busca de empregos, o Projeto FUNSAT Itinerante levou oportunidade a pessoas com deficiência. O programa reuniu alunos do município, familiares, reabilitados do INSS, para inserção e permanência no mercado de trabalho.

A assinatura do decreto de lei municipal que criará o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas voltadas para a população em situação de rua e do Termo de Cooperação/parceria para a efetivação do projeto Banho de Cidadania também ocorreu durante as festividades de aniversário. O projeto consiste na adaptação de um ônibus equipado com chuveiros de água aquecida, vestiários, vaso sanitário, pia, além de fornecer ‘kits de Higiene’ a população em situação de rua, proporcionando condições para a higiene pessoal básica e atendimento de equipe multiprofissional.

Educação

A inauguração oficial do Ceinf (Centro de Educação Infantil) do Bairro Tijuca II, que recebeu o nome de Professor Eloy Souza da Costa, em homenagem ao educador que faleceu aos 36 anos, contou com a presença do ministro da Educação, José Mendonça Filho. Centésimo Ceinf da Rede Municipal de Ensino, a aunidade entrou em funcionamento no dia 1º de agosto e recebeu as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros, também localizado no Tijuca II.

A obra estava interrompida desde 2012 e foi retomada pelo prefeito Marquinhos Trad já no primeiro semestre deste ano. O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da Prefeitura. O prédio de 1.211 metros quadrados de área construída oferece 150 novas vagas na Educação Infantil.

Na área de educação e arte, o Prêmio de Música Instrumental “Helena Meirelles” reuniu mais de 800 pessoas de 14 escolas municipais. O evento fez uma homenagem a uma das maiores instrumentistas do mundo, Helena Meirelles, que foi escolhida em 1993 pela revista Guitar Player como uma das “100 mais” por sua atuação nas violas de 6, 8, 10 e 12 cordas.

O aluno Roaldo Alexandre Pereira de Ávila, de 11 anos, foi o vencedor da primeira edição do prêmio com a interpretação da música “Gaivota Pantaneira”, de Dino Rocha. O segundo lugar ficou com os alunos Jhonatan Borges de Carvalho e Jordani Ririá Moraes da Silva, que interpretaram a música “Anunciação”, de Alceu Valença, ao som de flauta e violão. Os dois estudam na escola José Mauro Messias. Já a terceira colocação ficou com um grupo formado por cinco alunos da escola Tertuliano Meireles. Rafael Campos, Ana Julia Menezes Arantes, Moisés Soares, Pedro Henrique Ávila Santos e Renato de Oliveira Maciel apresentaram no violão e percussão, a canção “Cath e Release”, de Matt Simons.

Cultura e Turismo

Na mesma entoada, o Canta Campo Grande levou fãs de diversas idades a prestigiaram as músicas românticas em um repertório de quase 30 canções, que durou mais de uma hora de show. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a apresentação do cantor Altemar Dutra Jr. fechou as festividades do dia 26 de agosto.

Já o Turismo pode comemorar o lançamento o Plano Municipal de Turismo. Após seis meses de trabalho, reuniões, contribuições da população e discussões acerca do Turismo em Campo Grande, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur) lança o Plano que traz como meta colocar Campo Grande como um destino turístico de referência para eventos e negócios, capaz de oferecer experiências marcantes ao visitante, evidenciando o bem receber, a cultura e a natureza.

Cidadania

Para ficar mais próximo do cidadão, o aplicativo “Fala Campo Grande”, desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) e gerenciado pela Ouvidoria Municipal, levou aos campo-grandenses uma plataforma garante participação direta na administração, enviando sugestões, reclamações ou oferecendo denúncias em relação ao serviço público prestado em nossa capital.

As sugestões podem ser nas áreas da saúde, educação, defesa social, transporte coletivo, além de encaminhar demandas na área de obras e serviços, inclusive encaminhando imagens para facilitação da tomada de providências.

Saúde

A retomada de obras de Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família foi comemorada pelos campo-grandenses. A obra da UBSF Jardim Oliveira estava parada há mais de quatro anos, causando transtornos aos moradores do bairro e região, que precisavam buscar atendimento em outros locais. Situada na Rua João Escobar, esquina com a Rua Orlandina de Oliveira Lima, a unidade possui 489 m² e vai atender cerca de 10 mil pessoas que moram nos bairros Oliveira II , União e Girrásois, contribuindo para desafogar a UBS do Buriti e UBS Caiçara.

Já a assinatura da ordem de serviço para ampliação da UBSF Eleonora Moura de Quevedo, UBSF Bonança, UBSF Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja e UBSF Dr. Elias Nasser Neto devolveu esperança aos moradores das regiões dos bairros Silvia Regina, Bonança , Alves Pereira e José Abrão.

A obra de ampliação e reforma da Unidade Básica e Saúde da Família (UBSF) Drª Eleonora Moura Quevedo – no Bairro Silvia Regina – vai garantir mais qualidade no atendimento aos moradores da região. A obra a ser executada na unidade faz parte do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) e é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica.

Esperada há mais de quatro anos pelos usuários e servidores da rede pública de saúde, a obra de revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja, no bairro Alves Pereira, finalmente vai sair do papel. A unidade atende em média cerca de 180 pessoas por dia e conta com três consultórios, um consultório de enfermagem, um consultório de preventivo, recepção, farmácia, sala de curativo, sala de medicação, Centro de Esterilização de Material, sala de vacina, consultório odontológico com três cadeiras, sala de triagem, sala de assistência social, sala de reunião, banheiros (acessibilidade) e saguão de espera.

Já a Unidade de Saúde da Família (UBSF) Dr. Elias Nasser Neto, no bairro José Abrão, ganhará novas salas e consultórios para garantir um melhor atendimento. A obra conta com investimento de aproximadamente R$133 mil e prevê a construção de uma sala de atividades coletivas, almoxarifado, consultório indiferenciado, dois vestiários, varanda para espera, reforma da copa e criação da sala de Assistente Social e escovódromo. As obras somam 130m² aos 399m² já construídos.

A entrega da revitalização UBS Dr. Jair Garcia de Freitas – 26 de Agosto – garantiu ampliação dos atendimentos. No local foram readequadas duas salas de coleta de exames (Coagulograma e curva glicemica) para atender a demanda da área central e a fachada externa foi reformada e revitalizada com materiais e mão de obra da própria Secretaria de Saúde, ou seja, sem custos adicionais. Além disso, com a revitalização foi possível convocar mais dois médicos para atender no período vespertino, aumentando o número de consultas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) regional de Campo Grande também ganhou nova estrutura, mais moderna e que garante agilidade e eficiência no atendimento prestado à população. A nova Central de Regulação conta com uma Central Telefônica, moderna e multifuncional, que permite gravação de todos os chamados, além de produzir dados estatísticos confiáveis.

Esporte

Com foco no esporte, a Prefeitura de Campo Grande ainda inaugurou o Centro Municipal de Treinamento Esportivo “Osmar Alves Coco”, que leva o nome do jogador de futebol Coquinho. São parceiros nas atividades do centro esportivo as federações de judô, voleibol, lutas, desporto aquático, karatê e basquetebol.

Escolas Públicas de Futebol também foram inauguradas. Rochedinho e Anhanduí receberam o projeto que vai atender crianças entre 10 e 14 anos. Em Rochedinho, o lançamento aconteceu no campo de futebol anexo à Escola Municipal Barão do Rio Branco e culminou com a ação social desenvolvida no local, que levou diversos serviços da prefeitura à comunidade do distrito.

Com o lançamento do polo em Anhandui, o projeto ultrapassou mil atendimentos, conforme destacou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

A reinauguração do complexo aquático do Parque Tarsila do Amaral, que estava fechado desde 2015, foi entregue à comunidade após passar por uma revitalização. A reforma foi viabilizada pela parceria firmada entre prefeitura e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS). Foram realizadas instalações de novos azulejos, além de bombas, motores e pinturas nas grades do complexo.

Direito do Consumidor

Com uma linguagem acessível, contendo ilustrações e atividades que permitirem a fácil compreensão, a Cartilha do Jovem Consumidor contém 20 páginas com informações sobre produto, serviços, fornecedor, relação de consumo, serviço público, nota fiscal, prazos para reclamar, compras pela internet, meia-entrada, atendimento prioritários, entre outros temas. O material também estará disponível em aplicativo para ser baixado no celular.

