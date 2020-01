Com objetivo de atender iniciantes e atletas, Projeto Futuro Paralímpico retorna esta semana em 3 modalidades

Divulgação

O Projeto Futuro Paralímpico desenvolve, por meio da Fundação Municipal de Esportes ( Funesp), ações sociais e esportivas para pessoas com deficiência (PCDs). Atendendo 130 crianças, adolescentes e adultos, com idades a partir de 12 nos, o Projeto retorna as oficinas para a prática e iniciação no esporte paralímpico que acontece no Parque Ayrton Senna, Centro Olímpico Vila Nasser e no Rádio Clube Campo.

Treinando para a competição Circuito Loterias Caixa Regional, Evelen de Oliveira Xavier, já voltou aos treinos com foco total. “Eu participo da modalidade de atletismo, no salto em distância.Comecei na escola com 13 anos e hoje treino no Parque Ayrton Senna. Retornei as atividades com boas expectativas, até porque vou participar da competição em Brasília final deste mês e espero um bom resultado”, disse ela que já está no atletismo de PCDs há 15 anos.

A Coordenadora Yara Yule contou que nas oficinas acontecem as modalidades de atletismo, bocha, petra e futebol de 7 no período matutino e vespertino e as vagas já estão abertas. “Os participantes do projeto buscam além de uma qualidade de vida e saúde, interação com o grupo de PCDs e para este ano, já estamos com uma competição prevista que é o Circuito Loterias Caixa Regional, em Brasília, iniciando no dia 31/01 até 02/02, e esperamos trazer mais campeões para Campo Grande, e com isso vamos estimular a participação dos iniciantes”, disse.

Em 2019 participantes do projeto foram destaque nas modalidades de petra e futebol de 7. Na petra a atleta Selma Vargas Ferreira da classe RR3 bateu recorde brasileiro dos 110m e foi considerada o melhor índice técnico da prova no Circuito Loterias da Caixa e nos Jogos Paralímpicos Escolares. No futebol de 7, a seleção brasileira foi composta por 70% de atletas campo-grandense, foi bronze no Campeonato Brasileiro e nos Jogos Prapam Americanos.

Programação

Para quem quiser participar, o núcleo do Parque Ayrton Senna conta com as modalidades de atletismo e petra na segunda, quinta e sexta-feira, das 7h às 11 e das 13h às 17h. A bocha acontece terça e quarta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h e a na quarta-feira tem bocha e atletismo das 7h às 11h. Na Vila Nasser, o atletismo e a petra acontecem na terça e quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.