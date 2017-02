Com o apoio do Governo, Corumbá entra no clima do melhor carnaval de Mato Grosso do Sul

Corumbá (MS) – A cidade mais carnavalesca de Mato Grosso do Sul ferve com o calor castigante – temperatura de 33 graus, oscilando e com ameaça de chuva – e o reinado do samba, que se ouve nas rádios, nos bares e nos barracões das escolas de samba e blocos. O carnaval de rua promete ser um dos melhores dos últimos anos e tem o apoio do Governo do Estado, que liberou R$ 300 mil para as agremiações e ainda R$ 49,5 mil para a vizinha Ladário.

Os investimentos públicos na festa local passam de R$ 1,5 milhão, grande parte patrocinada pela prefeitura, que, além de liberar recursos para as entidades carnavalescas, montou uma megaestrutura (camarotes, palcos e arquibancadas) na Avenida General Rondon, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba e blocos e anunciou três atrações nacionais. Para o prefeito Ruiter Cunha, carnaval não é gasto, mas investimento no turismo e na tradição da cidade.

A folia pantaneira começou em janeiro, com os chamados “esquenta” promovidos pela prefeitura em vários pontos da cidade, dentre os quais o Porto Geral, um dos cartões postais de Corumbá. A programação oficial começou nesta quinta-feira, com a coroação da corte de momo e o arrastão promovido pelo bloco de sujos Chupeta, que levou mais de 20 mil pessoas, a maioria jovens, para a Avenida General Rondon, onde foi instalado o circuito do carnaval.

Desfile de fantasias

Na noite desta quinta, também foi realizado o tradicional desfile de fantasias no ginásio do Corumbaense FC. A categoria com maior número de participantes foi a Originalidade, com 12 inscritos. Marcos Araujo, ficou na terceira colocação com a fantasia Aratube Soberano. O segundo lugar foi para Rah Conde, com a fantasia Auto Retrato. Márcia Lins, que levou para a quadra A Soberana Naja na Ilhadas Cobras, foi a grande vencedora.

No Luxo Feminino, o primeiro lugar ficou com Rebeca D’Albinie com a fantasia Deusa do Dragão, a Fúria da Guerra, Guardiã Conori. Os Diamantes São Eternos – Riquezas Minerais do Brasil, de Nadja Chouvet , ficou em segundo e O Anjo Negro, de Fernanda da Silva Cruz, foi a terceira colocada.

No Luxo Masculino, a segunda colocação ficou com A Fera em Forma de Dragão, de Toninho Pluma. Deus Índra, apresentada por Marcos Soledade, foi o campeão da categoria. A noite também contou com a presença dos consagrados carnavalescos Fernanda Vanucci, Valdir Gomes e Adão Barbosa, o Adãozinho, todos desfilando como “hors concours”.

Sandálias do frei

Para esta sexta-feira, corumbaenses e turistas aguardavam a tão esperada descida de outro bloco irreverente, o Cibalena, que deverá reunir mais de 30 mil foliões. Seus integrantes estão concentrados desde a manhã de hoje, 24, em frente aos bares na Rua Ladário, centro, animados por uma banda de pagode. A noite promete com a atração nacional, Cheiro de Amor, que se apresentará no palco armado na Praça Generoso Ponce.

O sábado trará a irreverência do Bloco Sandálias de Frei Mariano, logo pela manhã, às 10h com concentração na rua Frei Mariano, esquina com a Cuiabá. O bloco satiriza a lenda envolvendo o religioso, o qual teria rogado uma praga contra a cidade. Dando sequência a programação matinal, a roda de samba pela manhã no Porto Geral. Os foliões do distrito de Albuquerque receberão no Centro Comunitário, às 17h o baile infantil e às 22h, o baile show.

À noite, a partir das 19h, a diversão ficará por conta da disputa dos onze blocos oficiais que desfilarão em busca do título de 2017. Iniciando com o Afro Samba; segue sequencial com Os Intocáveis, Flor de Abacate, Nação Zumbi, Bola Preta, Arthur Marinho, Praia, Bola e Cerveja, Vitória Régia, Águia da Vila, Oliveira Somos Nós e finalizando, Clube dos Sem. Tem ainda a concentração privativa do bloco Afoga o Ganso, com o show do Chiclete com Banana.

Escolas de samba

No domingo, o carnaval matinal volta com o cortejo da corte de momo pela Feira Central, na rua Ladário. Já às 10h30, a roda de samba no Porto Geral alia a boa música e a contemplação das belezas arquitetônicas e naturais de Corumbá. A partir das 19h, desfile das escolas de samba do grupo de acesso: Unidos da Major Gama, Caprichosos de Corumbá, Acadêmicos do Pantanal, Estação Primeira do Pantanal e Imperatriz Corumbaense.

A segunda-feira trará para a Avenida, às 19h, as escolas de samba do Grupo Especial: A Pesada, Marquês de Sapucaí, Mocidade Independente de Nova Corumbá, Unidos da Vila Mamona e Império do Morro. A folia se encerra na terça-feira à noite com o tradicional Carnaval Cultural, com o desfile dos bonecões, corte de momo, corso (carros antigos), fuscas, ala das pastorinhas e os blocos de palhaços, marinheiros e do frevo, com atração nacional: Bateria Batuque Digital.

Sílvio Andrade – Subcom

