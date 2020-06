Com novo serviço de entrega, condutor recebe habilitação sem sair de casa

O serviço é extremamente novo e a população ainda está em adaptação - Foto: Divulgação

Com um novo serviço de entrega iniciado há menos de 15 dias, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) expediu mais de 14 mil CNHs (Carteiras Nacional de Habilitações) em maio, sendo que 293 foram entregues em domicílio.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, comenta que o serviço é extremamente novo e a população ainda está em adaptação. “É um prazo curto para que todos usufruam deste benefício, mas até o próximo semestre, com certeza esse número de deslocamento à agência para retirar a habilitação será reduzido”, diz.

Rudel ressalta que além de custo zero para o condutor, o envio já é realizado em todo o Estado, com total segurança. “É importante a inclusão de todos nossos clientes nas facilidades oferecidas pelo órgão. E para maior confiabilidade, o condutor pode ainda rastrear a correspondência e acompanhar a sua entrega”.

A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explica que é muito importante manter o endereço da habilitação atualizado. “Assim, o condutor poder usufruir do benefício de receber em casa sua habilitação e eventualmente receber as notificações relacionadas a pontuação”, finaliza.

Detran Digital

Através do site do órgão é possível organizar seus débitos através da Guia Flex, emitir as guias de licenciamentos, DPVAT e IPVA, realizar o recurso de multa, renovação de habilitação entre outros serviços.

A atualização de endereço é realizada sem nenhum custo em qualquer agência do Detran ou no Drive Thru, disponível na sede do departamento.