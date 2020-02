Com novas peças, Semed inaugura o 16º parquinho de pneus

O programa é desenvolvido pela Semed, em parceria com a Agepen - (Foto: Divulgação)

O projeto “Arte com Pneus” vai inaugurar, nesta quarta-feira (19), o 16º parquinho que irá contar com 11 peças de brinquedo, entre elas, novidades, como o carrinho de Kart e a Aranha Pula Pula. O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen).

A primeira entrega do ano vai contemplar a escola do campo “José do Patrocínio”, que conta com 140 alunos. Ao todo, desde 2017, já foram entregues 15 parquinhos beneficiando 5 mil alunos. As peças têm diversas funções pedagógicas e atendem desde o desenvolvimento da coordenação motora até aprendizado de cores.

Crianças se divertem no novo parquinho de pneus.

Além das novas peças, fazem parte do parquinho os tradicionais brinquedos como a centopeia, quadriciclo, triciclo, girafa, circuito psicomotor, escalador, triângulo, balanço e duas floreiras.

O objetivo do projeto também é minimizar o impacto ambiental, já que desde sua criação foram retirados de circulação, 7527 pneus e ressocializar os detentos que atuam na produção das peças, envolvendo as crianças, professores, funcionários, pais e comunidade presidiária nas questões ambientais, trabalhando a interdisciplinaridade e valorizando a criatividade dos alunos.